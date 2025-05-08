KKday 統計：海外自由行「單人獨旅」需求爆發 一日遊行程單人報名增

台灣民眾海外旅遊續夯！根據交通部觀光署統計，2024年全年出國人次已恢復至2019年98%的水準，今年1至2月出國人次更較去年同期成長13.4％。旅遊電商平台KKday分享，除了旅遊市場暢旺外，近期海外自由行市場也呈現個人化與多元化趨勢，並以一人出發的獨旅需求最為突出，統計海外一日遊商品銷售，單人參團及報名占比達3成5，顯見獨旅已成為新寵。

KKday統計，家庭出遊需求持續穩定，2024年海外親子樂園、動物園及水族館等商品類型銷售較前年翻倍成長，其中名古屋樂高樂園穩居親子商品人氣榜首。另外，「帶長輩出遊」也持續受到關注，家族型包車一日遊及多日遊成為首選，且今年推出的迷你團，詢問度漸增以越南、韓國、日本最受歡迎。

因應自由行旅遊熱潮，KKday即日起開跑「旅行的N種樣貌」活動，滿足不同族群的出遊需求，除了全站商品95折外，推出特定產品折扣，精選獨旅、長輩同遊、親子同遊合適的深度旅遊體驗商品，包含一人成團的一日遊、親子買大送小專屬方案，以及2至4人成行的迷你團。

近期KKday已經與海外知名美食預訂服務平台Tabelog和Hungry Hub合作，提供日本、泰國及新加坡當地許多單人也能預訂的餐廳，不必擔心人數限制；住宿方面導入日本近萬間特色旅宿，包含東京淺草雷索爾奢華飯店、THE ROCK飯店等位於市區的膠囊旅館與女性友善單人房，兼顧安全與舒適。