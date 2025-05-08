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虛擬電廠如何壯大？勤業眾信提四策助台灣打造綠電韌性

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信日前參加「2025智慧城市展暨淨零城市展」的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲國家電力、公用事業與再生能源顧問負責人Struan Buchanan擔任專題講者。業者提供
勤業眾信日前參加「2025智慧城市展暨淨零城市展」的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲國家電力、公用事業與再生能源顧問負責人Struan Buchanan擔任專題講者。業者提供

為推動能源轉型、強化電網韌性，勤業眾信聯合會計師事務所日前出席「2025智慧城市展暨淨零城市展」中的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲能源顧問負責人Struan Buchanan，深入剖析澳洲虛擬電廠的政策布局與實務發展。與會者包括國家科學技術委員會、能源署、台電、中油及多位產官學代表，共同探討台灣虛擬電廠的未來方向。

根據Buchanan分析，澳洲設定2030年再生能源占比達82%的目標，透過強化電網、發展太陽能與儲能設備，加速虛擬電廠規模化，四大關鍵措施促進虛擬電廠落地，包括自2027年起開放虛擬電廠參與電力批發市場、提供補助推動示範計畫、透過能源市場調度中心優化運作機制，以及運用監理沙盒進行政策實驗，建立創新與彈性的發展基礎。

勤業眾信電力產業負責人林孟衞表示，台灣的能源轉型藍圖中，分散式能源與智慧電網是重點方向，虛擬電廠能透過即時調度、預測與整合不同能源，有效提升電網穩定性與能源使用效率。

林孟衞提出四項建議協助台灣虛擬電廠產業發展，包括修法定義產業角色，推動《電業法》修法，明確虛擬電廠聚合商與產消者定位，讓更多表後能源參與市場交易；擴大示範、結合沙盒：透過示範計畫與動態法規評估機制，降低業者試行風險；補助實務創新與儲能設備：擴大補助用戶端儲能，鼓勵企業與住戶投入；引進國際經驗機制：設立具監管彈性的權責單位，平衡市場治理與創新發展。

林孟衞強調，虛擬電廠不只是能源創新，更是推動電力市場多元化、強化能源安全的關鍵解方。勤業眾信未來也將透過參與虛擬電廠工作小組，串聯國際專家資源，協助政府與產業打造更具韌性的電力體系，邁向淨零碳排目標。

太陽能 澳洲 電廠

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