快訊

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方：尊重教學自主

衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

MIC：AI Agent邁向企業關鍵年 數位勞動力時代將來臨

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）於5月7日－9日舉辦第38屆MIC FORUM Spring《AI無界AI Boundless》研討會，8日發布AI Agent趨勢，分析商業應用發展，以及深化於金融服務應用動態。MIC產業分析師張皓甯分析，未來AI Agent將重塑企業的工作模式與商業互動格局，隨著技術成熟與應用邊界的拓展，AI Agent將從自動化例行任務的執行者，轉為企業的戰略合作與決策支持夥伴，屆時將開啟全新的數位勞動力時代。

2025年被業界視為AI Agent從實驗性技術邁向企業就緒的關鍵年，AI Agent新創的融資規模與交易量在2024年雙雙創下新高，資金主要流向商業應用場景。關注AI Agent商業應用發展，資策會MIC指出，三大核心戰場為企業工作流程、軟體開發，以及客服領域，這些AI Agent正在加速滲透各行業，為企業注入新一波效率與創新動能。

產業分析師張皓甯表示，企業工作流程AI Agent可打破企業資料孤島、流程斷裂問題，展現單一入口、全域整合的高度自主能力；客戶服務AI Agent側重與客戶互動情境的高適應性與情感同理能力；軟體開發AI Agent聚焦目標導向的人機即時協作，使開發效率最大化。提醒企業在導入AI Agent時，須先確立預定導入的企業場景，並須對應不同產業與企業規模，評估Agent能力是否足夠支援任務。

資策會MIC綜覽AI Agent基礎技術發展指出，開發平台正在著力於提升系統與工具間的互通性、可靠性與安全性。其中，A2A（Agent-to-Agent）與MCP（Model Context Protocol）等協議的出現至關重要，A2A拓寬AI之間的協作空間、MCP實現AI與工具的連接，反映AI Agent發展已從單一代理個人賽，轉向多代理協作的團隊戰。另外，開發平台也致力於人類與AI共同監督機制，讓AI Agent系統達到真正的可觀測、可修正與可信賴，同時強化企業資料保護與法遵合規性，為AI Agent的大規模企業部署打基礎。

資策會MIC產業顧問朱師右表示，未來隨著技術深化與A2A、MCP標準化生態形成，AI Agent之間將能進行跨平台互通與任務協作，加速建構以智能代理為核心的金融服務網絡，使金融服務邁向更高效、敏捷且安全的新紀元。然而須留意資料治理與風險控管將成為AI Agent大規模應用的關鍵挑戰，金融機構須積極強化資料品質控管、權限與隱私管理，防範指令注入（Prompt Injection）與影子IT（Shadow IT）等潛在資安風險，同時落實模型可解釋性、責任歸屬與資料隱私治理，確保AI Agent在高度監管環境之下，推動AI Agent大規模、安全且合規的應用。

AI 資策會

延伸閱讀

最會併購的銀行家 吳東亮：台灣應拚進世界百大銀行

受美科技管制…資策會：陸高階產品、先進製程受限 短期難突破

資策會整合跨域能量 全面領航台灣 AI、淨零、資安、數位信任發展

資策會三任務 助百業轉型

相關新聞

中鼎為何陷入196億呆帳危機？解開4大疑點 還原績優生踩雷始末

中鼎公告旗下孫公司「中鼎美國」，因承攬工程業主聲請重整，未收回的應收帳款高達196億元。 穩健企業重踩雷坑，凸顯風險管控失靈，事發以來公司未即時對外揭露充分資訊，引發投資人質疑。

65年華航擁漂亮成績單 新董座高星潢卻認「飛機不夠」…35年機師經歷如何運用

華航去年繳出史上最佳成績單，營收突破兩千億元，還慷慨發出6.6個月年終。 但交機不斷延遲，讓華航陷入機隊不足的瓶頸，新任董事長高星潢要如何突破困境，再創榮景？

六福總裁：海外插旗、商辦收租與 VILLA 度假村將同步啟動

六福集團（2705）總裁賴振融8日宣布集團三大計畫，持續推動營運升級與多元布局。他表示，觀光本業除積極尋覓海外標的擴展新...

BooksPad 三個月銷售破萬台！博客來首家「數位體驗店」亮相

統一超（2912）旗下博客來於8日攜手7-ELEVEN、元太科技（8069）及振曜科技（6143），在台大公館商圈的博源...

六福擴大資產布局 海外積極覓新點

六福成功轉虧為盈，集團總裁賴振融也宣告擴大資產布局，觀光本業除在海外積極尋覓標的以擴展新點、六福酒店式商辦於明年完工，關...

韓國最大集資平台Wadiz 招募韓國品牌推跨境集資專案

韓國最大群眾集資平台Wadiz宣布推出全球服務「Wadiz Global」，以「尋找您的全球粉絲！」為主軸，招募韓國品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。