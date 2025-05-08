桌遊教你職場生存術 北市勞動局打造全台唯一勞權桌遊

你有玩過桌遊嗎？如果把真實的職場情境搬進遊戲裡，會變成什麼樣子？別再只用想的了，臺北市政府勞動局現在就邀你來體驗看看！自5月16日下午2時到晚上10時（最晚進場時間晚上8時），勞動局將與夏洛克桌遊店合作舉辦勞權桌遊試玩會活動，現場不只有專人帶領玩遊戲、免費飲料暢飲，完成體驗還贈送100元超商禮券（限領1次）。

全臺首款以勞動權益為主題的桌遊《Why工作How生活》，並改版《工作How薪情》，臺北市勞動局去(113)年即與夏洛克桌遊店合作，舉辦兩場勞動權益桌遊試玩會活動，合計超過150位民眾熱情參與，活動現場座無虛席，與民眾共度了一場精彩熱鬧的桌遊派對時光。為了回應民眾對113年活動的熱烈支持，勞動局114年再次與夏洛克桌遊店攜手合作，舉辦勞動權益桌遊試玩會，希望透過趣味互動的方式，讓參與者在輕鬆氛圍中學習勞動知識，也間接了解更多的勞動權益。

勞動局局長王秋冬表示，此次活動希望以創新方式吸引年輕人主動接觸勞動議題，把嚴肅的法規概念，透過桌遊的方式轉化為有趣、易懂的互動體驗，讓民眾了解自身應有的勞動權益；並透過與本市商家合作的模式，能將勞動教育帶入更多生活場域，擴大影響力。