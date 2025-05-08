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Coupang酷澎公布首季犬貓糧市占排行 MIT與進口品牌對決、搶市占王座

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
隨著毛孩成為家庭重要成員，飼主對寵物食品的品質與營養配方愈發重視。Coupang酷澎／提供
隨著毛孩成為家庭重要成員，飼主對寵物食品的品質與營養配方愈發重視。Coupang酷澎／提供

隨著毛孩成為家庭重要成員，飼主對寵物食品的品質與營養配方愈發重視，曾有調查指台灣毛孩父母上班族每月為寵物支出至少1,850元，心甘情願「寵」毛孩，毛孩口糧更是電商行銷重點。美商Coupang酷澎提出2025年第1季熱銷數據，揭曉最新犬貓糧排行榜，反映出市場成長動能強勁，營養配方、品牌信任是關鍵因素。前一季排名表現第一的「台灣製造」MIT狗糧品牌LitoMon怪獸部落表現持續強勁，進口貓糧ROYAL CANIN皇家逆襲第一，勇奪冠軍寶座。

現代飼主將寵物視為親密家人，從入口的飼料、零食把關食品安全，並依據不同年紀、品種、飲食習慣選擇專屬的貓咪飼料，信譽優良的ROYAL CANIN皇家具有豐富的產品線，幾乎每隻貓咪都能找到專屬配方，成為飼主轉換口味的首選，銷售量從去年第4季的第4名飆升到本季第1名。

全天下沒有貓咪可以抗拒美味的肉泥，INABA Ciao啾嚕旗下還有多款貓咪零食罐，帶動銷售至Coupang酷澎貓糧排行第2名。SEEDS惜時則是以大份量主食罐為主力商品，讓貓咪吃好又吃飽，穩坐本季排行第三名。

銷售排名躍升的還有博東客，其代理的Mobby莫比貓糧，從2024年末的第七名擠進本季第五名，適逢春季貓咪換毛頻繁，Mobby莫比貓糧化毛配方還分有低卡系列，符合飼主為愛貓保持健康的需求。Hill's希爾思也有特別針對貓咪泌尿道毛球控制配方，連兩季進入銷售前六名，反映飼主寵愛心，盡力讓貓咪更舒適度過換毛季。

Coupang酷澎比照農業部品質把關，讓飼主買得安心。農業部最新寵物食品規範4月上路，下修重金屬汞的容許值，同時新增規範黃麴毒素等五項黴菌毒素容許值，加強維護台灣的寵物食品安全。Coupang酷澎指出，販售的寵物食品均依照主管機關農業部等規範，所有品牌及來源供應商必須出具合格檢驗報告，才能夠上架販售。

LitoMon怪獸部落旗下全品均主打台灣製造、使用100%鮮肉製成，加上定期自主送驗，連兩季霸榜Coupang酷澎犬糧第一名，深獲重視食安的飼主喜愛。IQ Dog聰明狗與CLASSIC PETS 加好寶同屬台灣好侶品牌，結合均衡營養、價格實惠兩大優勢，攻佔本季犬糧銷售榜第2名。台灣30多年寵物食品福壽實業銷售上升至本季第5名，尤其旗下品牌Expert 艾思柏加入優質台灣紅藜，展現品牌持續以台灣味照顧台灣毛孩的決心。

全球知名寵物食品集團Mars瑪氏則以多款品牌進攻犬糧市場，包含狗糧經典品牌Pedigree 寶路、精緻口味Cesar西莎、維持狗狗口腔健康Greenies健綠，多管齊下為Coupang酷澎顧客完整提供，從前次排行第四名小幅躍升至本次第三名。

台灣毛孩父母心甘情願「寵」毛孩，毛孩糧食是電商行銷重點。Coupang酷澎揭曉最新犬貓糧排行榜。Coupang酷澎／提供
台灣毛孩父母心甘情願「寵」毛孩，毛孩糧食是電商行銷重點。Coupang酷澎揭曉最新犬貓糧排行榜。Coupang酷澎／提供

寵物 貓咪

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