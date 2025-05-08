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台北房市湧現四現象 公會：屋主錯失良機、落入法拍機會增大

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，第七波信用管制上路滿半年，台北市成屋市場買氣回挫、法拍激增、交屋潮及轉售潮等四個現象同時湧現，再加上關稅及台幣升值等外部不確性激盪，市場觀望氣氛極濃。

他表示，越來越限縮的限貸令，更加重買方觀望心態，屋主稍一不慎錯失讓利良機，落入法拍宿命的機會就大增，建議屋主要即時調整處分策略。

蘇金城表示，根據地政局公布，北市4月買賣移轉棟數為2,123棟，較去年同期減少14%、月減11%。從各行政區來看，剛需盤最穩的文山區衰退幅度最大，年減53%，其次為生活機能最佳、置產投資需求最多的中山區，年減41%。

他表示，由於房地產流動性低，單從單月買賣交易量來觀察市場，無法一窺全貌。

不過觀察「建物第一次登記後30日內買賣移轉」，從去年4月的1件，暴增到今年的29件。另外今年4月「拍賣登記」92棟，比去年同期的38棟，大增142%，顯見惜售待漲的心態，已經轉為提早落袋為安的氛圍。

拉長觀察時間來看，今年台北房市面對四大挑戰，首先是今年前四月交易量衰退18.6%，且抵押權設定棟數減少23%，買氣弱、貸款難已成為趨勢。

其次，今年目前為止法拍棟數增加35%，可以回推半年前房貸逾期的現象成形，是否引爆系統性危機，值得觀察。

第三、買賣減少，但建物第一次登記的新增供給大增17.9%，因應平均地權條例修正後，預售屋禁轉，積壓更大售屋壓力落在交屋後的多殺多因素，為市場投入更多變數。

第四，建物第一次登記後30日內買賣移轉從去年54棟激增到161棟，表示已經不是個案性的交屋即出售，而是普遍性地提前鎖獲利、即出場的趨勢。

蘇金城表示，認真檢討4月以後的市場環境，恐怕更需戒慎恐懼，因為4月初的春假連假，不但沒有迎來329檔期的傳統旺季盛況，而且假期的第一天無預警就遇上川普宣布關稅新政，引發全球股災，5月更發生台幣強升局面，結構性衝擊企業經營、資產布局、產業環境，也將進一步影響房市交易。

他表示，現在如果還懷抱房市、房價再啟一波資金行情的期待，可能過度樂觀，但直接複製、貼上日本在90年代，以及亞洲在上世紀末發生金融風暴中，產業發展與融資市場失衡，而引爆資產泡沫崩潰的結論，也有失公允。

他建議賣方盡早調節資產、去槓桿、保持適應環境的靈活度，也鼓勵買方把握難得的買方市場優勢，以剛需、生活機能為出發點，議到一個合理價位的好房。

台幣 房市

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