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第10屆TEL台灣機器人大賽開始報名

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第10屆TEL台灣機器人大賽開始報名。圖／TEL提供
第10屆TEL台灣機器人大賽開始報名。圖／TEL提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan (以下稱TEL台灣)舉辦「TEL Robot Combat / 東京威力科創機器人大賽」，持續投入創新科技人才培育，今年賽事邁向10周年，除了祭出超過百萬的總獎金及補助金外，更加碼邀請總冠軍隊伍赴TEL日本工廠參訪，歡迎優秀學子報名參賽，爭取高額獎金與赴日機會。

隨著國人瘋迷棒球賽事，TEL台灣也跟進趨勢，將今年賽事主軸訂為「棒球投擲」。參賽隊伍須設計並製作一款具有棒球投擲能力的機器人，投入九宮格網框中獲得積分，挑戰精準投射的極限。賽場上更設置10周年加分區，只要將棒球投入指定位置，可獲得額外分數，大幅提升晉級獲勝的機會！此外，TEL台灣更聚焦科技前瞻議題，今年機器人必須導入AI元素，如AI影像辨識、自主控制、智慧運算等技術，期許參賽者藉此優化機器人決策與精準度，在未來的AI趨勢下更加得心應手。

第10屆TEL Robot Combat決賽將於12月6日舉行，28組晉級隊伍將在高雄駁二特區一較高下。即日起報名開跑，邀請各地大專學子一同挑戰，6月16日前繳交報名表，就有機會獲得電競螢幕、高級鍵盤等大獎。若於6月9日前報名完成，除了以上大獎外，更加碼抽早鳥禮—PS5

TEL Robot Combat提供學生提前認識科技產業的機會，積極搭建人才與業界的橋樑，參賽者更能同時獲得來自TEL工程部門主管與大學教授的專業指導，雙管齊下，提升參賽隊伍實力。TEL台灣未來也將延續人才培育、產學鏈結、科技教育向下扎根等精神，持續創新與優化，提供科技新秀一個學以致用的舞台。

AI PS5 機器人

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