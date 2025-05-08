海外自由行獨旅夯 KKday：一日遊商品個人參加占三成五

海外旅遊續夯，根據交通部觀光署統計，2024年全年出國人次已恢復至2019年98%的水準，且今年1至2月出國人次更較去年同期成長13.4％。KKday指出，除了旅遊市場暢旺外，近期海外自由行市場也呈現個人化與多元化趨勢，並以一人出發的獨旅需求最為突出，統計海外一日遊商品銷售，單人參團及報名佔比達3成5，顯見獨旅已成為市場新趨勢。

因應自由行旅遊熱潮，KKday即日起開跑「旅行的N種樣貌」活動，滿足不同族群的出遊需求，除了全站商品95折外，即日起至5月15日每日中午12點瘋搶限定折扣碼，機票、體驗、票券等商品最低75折起，並精選獨旅、長輩同遊、親子同遊合適的深度旅遊體驗商品，包含一人成團的一日遊、親子買大送小專屬方案，以及2至4人成行的迷你團，旅客可依各自需求規劃，享受高彈性的自由行體驗。

根據KKday統計，2024年海外一日遊商品中，單人報名的旅客數較2023年增加2成，整體佔比達3成5，年齡層以25至35歲為主要族群，這群獨旅客行動快速、決策靈活，偏好「即訂即出」與「彈性取消」的高自由度商品，在目的地選擇上，日本與韓國仍為獨旅首選，其中，日本以富士山一日遊、京都天橋立一日遊最受歡迎；韓國則以「韓服搭配攝影體驗」與「個人證件照拍攝服務」等體驗型商品受到青睞。

針對獨旅客，KKday再加碼推出更多一人成行的一日遊商品，包含海之京都鐵道一日遊、九州大分由布院動物園一日遊、釜山一日遊、慶州特色一日遊等，一人也能輕鬆出發，除了行程選擇更彈性，獨旅者在美食體驗上同樣享有豐富選擇，KKday與海外知名美食預訂服務平台Tabelog和Hungry Hub合作，提供日本、泰國及新加坡當地許多單人也能預訂的餐廳，不必擔心人數限制，獨自出遊也能享受星級美味，住宿方面，也有導入日本近萬間特色旅宿，包含東京淺草雷索爾奢華飯店、THE ROCK飯店等位於市區的膠囊旅館與女性友善單人房，兼顧安全與舒適。

KKday觀察親子旅遊方面，則是更傾向選擇短距離移動、單一景點停留，或以特色體驗為主題的輕量型行程，會選擇距離較近的日本、韓國、港澳，除了大型景點外，特色體驗行程，包含自然探索、手作DIY、文化體驗等活動，也成為親子家庭出遊的熱門選擇。此外也推出泰國曼谷水上市場一日遊、泰國大城一日遊，成人報名小孩免費方案，針對孩童喜愛的樂園，推薦即將於6月21日開幕的豪斯登堡米飛兔樂園，以及今年適逢20周年的香港迪士尼樂園。

體驗類型商品，則有南怡島韓服租借，可以全家一起換上韓服玩南怡島，售價600元起，也有親子可一同參與的曼谷泰式烹飪課程，會提供適合兒童烹飪工具，體驗製作傳統泰式甜點和泰式奶茶，售價675元起，也有曼谷室內卡丁車體驗，包含兒童、青少年及成人賽車，售價485元起。

此愛KKday觀察，高齡族群出遊更加重視舒適節奏與完整安排，偏好航程短、交通便利、風景優美的目的地，其中以越南、日本、泰國最受歡迎。為兼顧長輩的體力與出遊靈活度，包車旅遊需求同步成長，尤其在家族出遊與三代同遊中更為明顯，旅客傾向選擇2至6人的迷你團型態出遊，根據統計，購買迷你團行程的旅客，近六成為家族同行，既保有彈性空間，也能依長輩步調自在安排行程。

想要安排孝親之旅，KKday精選多款輕鬆遊玩的熱門行程，日本方面，主打自然景觀的「黑部立山三日遊」，含專車接送與住宿，售價12,000元起，還有夏季必訪的新潟「長岡花火大會2日遊」行程，售價19,400元起。港澳地區推薦澳門「新濠天地水舞間」門票，獨家贈餐券方案，此外，在東南亞市場，越南「下龍灣兩天一夜郵輪之旅」表現亮眼，成為去年東南亞成長最多的旅遊體驗商品，旅客可登船欣賞世界自然美景、享受美食，售價4,040元起，廣受長輩與家庭族群青睞。