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先建後售案也見快買快賣！兩年賺580萬元 專家曝節稅招數

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

先建後售案因為付款不比預售彈性，且價格偏高，傾向自住自用，不過住展雜誌彙整台北市近年推出的這類新案，在2022年的推案，已可見4社區轉手揭露資訊，多有增值，僅持有一兩年就轉賣，獲利270萬元至582萬元。

其中大同區「大橋湛」獲利達500萬元，大安區的「閱大安」更達582萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，先建後售產品資金準備要比預售案、中古成屋為多，並非短期投資首選，房地合一稅的重稅閉鎖期又屬限制，如今貸款難度較高，少見快買快賣。然而，在建商以熱門地段、坪數規劃，有利租賃與轉賣，也創造出短時間持有即可增值數百萬元的爆發力。

陳炳辰分析，「大橋湛」、「中山曜」、「閱大安」均有小宅物件規劃，符合低總主流市場，以及可出租的多元價值，「閱大安」位於師大生活圈、「大橋湛」緊鄰捷運大橋頭站、「中山曜」坐落晴光市場一帶，比起中古成屋的賣相佳，若帶租約、附裝潢情況，更具短期交易獲利機會。

他表示，「閱大安」這兩年不乏成交單價150萬元以上，「大橋湛」、「中山曜」也有近百萬元的行情實力，當初相對低價購置，現在見好脫手，自用買家也可使用重購退稅方式節稅，可能為短賣出發點。

陳炳辰指出，台北市今年已登場的先建後售案中，捷運北投站的「千琚美」有著多戶數小宅案特性，亦有租賃發揮條件，可觀察是否有短時間持有就能轉手獲利的發展。

台北市短期轉手新成屋案。資料來源／住展雜誌
台北市短期轉手新成屋案。資料來源／住展雜誌

房地合一稅 捷運

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