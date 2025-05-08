輝能科技攜九州電力 推動次世代電池應用於建設重機械

次世代鋰陶瓷電池的領導者輝能科技宣布與日本九州電力（Kyushu Electric Power）達成戰略合作，雙方將共同開發適用於建設重機械的次世代鋰陶瓷電池（Lithium Ceramic Battery, LCB）24V模組，並計劃於2026年國際消費性電子展（CES）上聯合展示。此次合作標誌著輝能科技在全球新能源應用市場上的又一重要里程碑，彰顯其技術實力與市場影響力，未來雙方將持續深化合作，不僅推動新能源技術在建設領域的發展，更拓展至其他能源應用場景，開創更具前瞻性的產業新局。

此次合作結合輝能科技在次世代電池的技術優勢，以及九州電力在模組設計與生產應用端的專業能力，為建設重機械行業提供高效能、耐用且擁有更廣泛運行範圍的能源解決方案。輝能科技將提供其領先業界的次世代鋰陶瓷電池，九州電力則負責開發24V模組並應用於終端客戶的建設相關重機械。

雙方此次合作不僅提升工程車的運作效率，也將有助於打造更具能源與資源效率的綠色產業。透過降低碳排放、減少污染與提升能源使用效率，輝能與九州電力希望為市場提供更具永續價值的電池解決方案。輝能科技的次世代鋰陶瓷電池在嚴苛環境下維持穩定運作，實現能源利用的最大化。此次合作亦符合全球邁向碳中和與環保技術的發展趨勢，將引領重機械產業朝往更綠色、低碳的永續未來。

此外，輝能科技的鋰陶瓷電池具備高安全性、高能量密度與快充及低溫放電等特性，不僅能應用於一般電動車，也可廣泛運用於重機械產業及其他領域。隨著全球對永續能源的需求增加，輝能科技將持續拓展技術應用場景，推動次世代電池技術在各大產業中的創新應用。

輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬表示，隨著全球向永續發展邁進，重工業與建設領域的電氣化轉型勢在必行。「我們很榮幸能與九州電力攜手合作，將我們的次世代鋰陶瓷電池技術導入重機械設備應用，全面提升能效、安全性與續航表現。輝能與九州電力雙方都致力於推動綠色能源轉型，攜手開創低碳、可持續的未來。透過這次合作，我們不僅為重機械提供更長續航的能源解決方案，更以快充技術提升作業效率，並確保電池在嚴苛低溫環境下依然穩定運行，共同加速重工業的電動化進程，為全球基礎建設帶來更環保且高效的解決方案」。