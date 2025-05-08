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君品酒店朝都會度假酒店挺進 平均房價將成長15％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁，君品今年第1季的平均房價達5,600元，住房率也達70％，轉型後預計平均房價要再成長15％，住房率維持7成以上。黃淑惠攝
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁，君品今年第1季的平均房價達5,600元，住房率也達70％，轉型後預計平均房價要再成長15％，住房率維持7成以上。黃淑惠攝

雲品（2748）旗下君品酒店迎來營運第15周年，將飯店啟動轉型為「都會度假酒店」，隨著解封之後，君品今年第1季的平均房價達5,600元，住房率也達70％，轉型後預計平均房價要再成長15％，住房率維持7成以上。

雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，疫後來台的國內觀光客雖然比過去少，因為君品的房間數280多間，走小巧精緻路線；再加上交通方便，住房及房價都同步回升到平均住房率7成，其中外國旅客更是占85％。

盛治仁表示，目前旅客都恢復的差不多，住房率也都還算不錯，其中有85%都是外國旅客，日本客又占3成、北美客占比2成居次，韓國客也有10%，現在的港澳急降跟過去不能比；雖然美國推動對全球的對等關稅及台幣升值的壓力，君品的轉型策略瞄準利基型市場，轉型後預計平均房價可再成長15%。

君品酒店總經理游梓雯分析，君品酒店以台北為起點，延伸至義式生活哲學的靈感，藉由托斯卡尼晨曦的詩意情境，期望讓賓客在快節奏的城市生活中，找到屬於自己的緩慢與安定。未來君品將以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」。

率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，不僅在17樓行政酒廊供應多樣化酒類飲品，更開放6樓「茶苑」餐廳作為行政樓層賓客專屬用餐場域，提供更舒適的用餐環境。期望在喧囂城市中打造一處融合藝術、美食與生活美學的靜謐綠洲，讓旅人與在地賓客都能在此慢下腳步，享受專屬於城市的度假體驗。

住房率 君品 房價

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