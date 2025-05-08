綠色行動力論壇／環境部長彭啓明：淨零轉型 拚彎道超車

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
經濟日報與永豐銀行昨日共同主辦綠色行動力論壇，環境部長彭啓明（左三）出席致詞，並與富威電力公司董事長胡惠森（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、永豐銀行董事長曹為實、東元集團副總經理陳恆偉及經濟日報社長劉永平合影。記者侯永全／攝影
經濟日報與永豐銀行昨日共同主辦綠色行動力論壇，環境部長彭啓明（左三）出席致詞，並與富威電力公司董事長胡惠森（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、永豐銀行董事長曹為實、東元集團副總經理陳恆偉及經濟日報社長劉永平合影。記者侯永全／攝影

環境部長彭啓明昨（7）日表示，全球政經情勢充滿不確定性與挑戰，但包括能源轉型、碳定價等趨勢已成形，台灣不應把這些不確定性視為阻礙，而是要視為一個機會，「溫暖、堅定」迎向淨零轉型，未來更有機會彎道超車。

經濟日報與永豐銀行昨天共同舉辦「2025綠色行動力論壇--川普2.0 台灣淨零新趨勢」，彭啓明出席致詞時表示，當美國川普總統1.0任期時，在全球氣候峰會（COP）期間宣布退出巴黎協定，之後更花了約兩年正式退出巴黎協定，但美國各州表示「We are still in.」，同時也可以看到世界知名品牌蘋果、亞馬遜對全球供應鏈訂出嚴格的減碳目標，聯邦政策跟全球供應鏈是不太一樣。

他說，由於美國前總統拜登任內重返巴黎協定，這次川普2.0任期，上任第一天行政命令竟是再度退出巴黎協定，明年1月生效。但近期更值得關注的是關稅，日前公布的對等關稅衝擊遠大於氣候變遷對產業的衝擊，「可能高達百倍以上」，這也會造成淨零決心的動搖，但台灣早就在準備面對這項挑戰。在這次川普回歸之後，環境部緊盯美國環保署各項政策，例如準備放寬環保法規、取消降低通膨法案、甚至砍掉環保預算等，都緊密關注。

彭啓明強調，兩周前的總統府氣候變遷委員會上，台灣提出了一份報告來應對川普2.0退出巴黎協定的對策，這份對策的核心就是「溫暖又堅定」。

他解釋，「堅定」指的是我們的目標不變，台灣減碳目標並非全球或亞洲最嚴格，但希望在亞太地區取得一個對台灣產業有優勢的目標，我們好不容易整合並提出淨零目標，且提出了相關經費，這是台灣的機會；「溫暖」則是要同理企業經營的考量，必須很溫暖地看待企業，所以接下來徵收碳費會考慮到這種協助，讓較辛苦的產業獲得較多的幫助。

彭啓明坦言，過去講到減碳可能是一種功德式的道德減碳，但現在台灣進入碳定價時代後就會不一樣，甚至未來會走到總量管制的排放交易。淨零是台灣的好機會，希望透過這個機會可以綠色成長、轉型成功，期盼在下一個三、四年之後可以彎道超車，讓台灣的供應鏈綠色又低碳，搶先站到另一個有利的位置。

川普 巴黎協定 美國

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