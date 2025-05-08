綠色行動力論壇／永豐銀資深副總歐陽子能：積極創新綠色商品

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
永豐銀行資深副總經理歐陽子能。 記者侯永全／攝影
永豐銀行資深副總經理歐陽子能。 記者侯永全／攝影

永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，面對氣候變遷壓力與國際供應鏈的永續要求，大型企業應善盡引領之責，帶領中小企業加速邁向淨零轉型，因為台灣大多數中小企業是大型製造業的供應商，若缺乏大型企業與金融機構的協助，推動碳管理將寸步難行。

歐陽子能指出，永豐銀行自2014年即跨入綠色金融領域，當年加入國際「赤道原則」，並以屋頂型太陽能案場融資為起點，逐步擴展至多元的永續金融業務。截至目前，永豐銀累計永續融資金額已突破1,500億元，支持的電廠案場多達8,484個，裝置容量達4.2GW，市占率約29%，等同於三座核電廠的發電量。這些案場遍布全台，甚至深入偏鄉，永豐團隊逐案拍照建檔，實地查核，確保資金流向符合綠色用途。

永豐銀行也積極推動創新型綠色金融商品，包括承作逾30件的「永續連結貸款」，該產品結合績效獎勵機制，要求企業借款人設定具體、可衡量的永續關鍵績效指標，一旦達標，將可享有較低的貸款利率，激勵企業持續優化其ESG表現。

為協助中小企業克服轉型門檻，永豐銀行不僅積極培訓內部團隊，目前已有約15位同仁取得ISO14064溫室氣體盤查認證。永豐也與廠商合作，投入碳盤查工廠的建置，從查證、冷管、減碳到整體永續策略提供全面輔導，期望扮演金融與產業間的橋梁。

核電廠 永豐銀行

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