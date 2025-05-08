綠色行動力論壇／富威電力董事長胡惠森：打造友善融資環境

富威電力（6994）董事長胡惠森昨（7）日表示，台灣淨零轉型面臨的關鍵挑戰是龐大的資金缺口與開發瓶頸，呼籲政府與金融機構應共同打造更友善的融資與開發環境，才能將挑戰轉化為台灣資本市場與綠色產業的實質成長動能。

胡惠森指出，全球ESG基金規模達90兆美元，台灣綠能產業資金需求同樣驚人。他估算，僅光電領域要在2030年達到31GW的目標，便需投入約新台幣2兆元；若放眼2050年淨零目標，整體資金需求更高達50兆元。然而，目前國內綠色金融的融資覆蓋率僅約三成，顯示融資管道與金融商品多元性仍有極大提升空間。

「問題不在於沒錢，而在於融資管道有限，」胡惠森表示，許多優良的綠能案場因無法獲得足夠的金融支持而難以推動，此外，開發端也面臨困境，包括社會溝通成本高、行政程序冗長且地方政府標準不一，以及缺乏專門的「能源用地」規劃，導致成本攀升，影響綠電價格競爭力，最終形成惡性循環。他建議，應將開發流程模組化、標準化，以提升效率並降低不確定性。

胡惠森以離岸風電為例，指其動輒千億投資，若本土金融無法充分承接，恐致未來穩定收益外流。台灣擁絕佳風場，此綠色收入應留在台灣，呼籲強化本土綠色金融胃納與彈性。富威電力的成長證明潛力，但規模化發展仍需克服融資瓶頸。