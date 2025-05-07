台中勤美洲際酒店「IL LIMONE沐檸」全新餐飲體驗登場

位於台中勤美洲際酒店一樓的義式餐廳「沐檸 IL LIMONE」，7日舉行剪綵儀式，業者標榜在這座融合義大利餐桌烹調文化與台灣自然風味的綠廊餐廳中，首度推出「主菜訂製 × 無限共享」的半自助全新餐飲體驗。

「沐檸 IL LIMONE」餐廳的設計特點，以四米挑高的落地窗景，迎來陽光灑落、樹影婆娑與水影交織的氛圍，營造出兼具美感與從容的城市款待空間。

由飯店主廚團隊策劃，揉合義大利料理傳統與台灣旬味，主菜現點現作、專人呈上，搭配開放自由取用的匠心冷前菜、鮮脆沙拉與每日甜點，讓餐桌節奏在優雅中從容展開，開啟義式生活的當代表現。

餐廳亦同步開啟面向草悟道的全新主入口，讓賓客漫步於綠意與光影之間，走進這座城市最具藝術氛圍的餐桌場域，展開一段關於味覺、節奏與生活品味的旅程。

「沐檸」取自義大利文 Il Limone，象徵陽光下檸檬果實的清新、豐盈、自然，也映照義式生活哲學中對感官與節奏的執著追求。主廚團隊長年走訪台灣山海之間，尋覓最具生命力的在地食材，透過敏銳味覺與職人技藝，轉化為一道道有故事、有溫度的料理。

午間推薦菜色如「柚香宜蘭櫻桃鴨」，融合宜蘭在地與清新果香；晚間主菜如「龍蝦義大利麵」則嚴選澎湖近海活龍蝦，自醬汁熬煮至擺盤細節，皆展現主廚對風味層次的堅持。

此外，餐廳也推出使用台中山區香草與花卉點綴的羅馬手工披薩，以雙重發酵麵糰製作，每一口皆蘊藏豐富層次與野趣香氣。

餐檯區開放自由取用，由主廚特製的冷前菜、鮮脆沙拉與每日現烤麵包組成，延續義式共享精神。甜點部分則由酒店獲獎甜點團隊每日手工製作，打造猶如高級甜點專門店般的細膩選擇。

最具話題的桌邊服務提拉米蘇，搭配特製義大利咖啡酒，由服務人員現挖上桌，讓賓客可依喜好自選份量，享受互動與體驗兼具的甜點儀式感。另由金牌侍酒師策劃餐酒搭配，特選各式義大利美酒與菜色完美呼應，讓整體用餐體驗更加完整。

台中勤美洲際酒店表示，這場風格獨具的義式餐宴，不僅重新定義城市美食體驗，更引領賓客進入義式餐桌哲學的全新境界。

IL LIMONE將美學、風味與款待之道，編織成餐桌上的詩篇，邀請每一位賓客在餐點之中感受來自義大利南北的靈魂交會，與當代用餐文化的完美交融。在草悟道的綠意長廊裡，以義式餐桌款待每一次值得用心珍藏的聚會時光。