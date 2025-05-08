綠色行動力論壇／金管會銀行局長童政彰：發揮金融「議合」力量

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
金管會銀行局長童政彰。 記者侯永全／攝影
金管會銀行局長童政彰。 記者侯永全／攝影

金管會銀行局長童政彰昨（7）日表示，面對淨零轉型的趨勢，金融業應發揮「議合」的力量，與企業攜手，一同溯溪而上，邁向淨零的桃花源，為台灣打造永續未來奠定穩固基礎。

經濟日報與永豐銀行昨天共同舉行2025綠色行動力論壇，在壓軸的座談場次，以「綠色金融，帶動綠能發展」為題，邀請童政彰、富威電力（6994）董事長胡惠森、永豐銀行資深副總經理歐陽子能共同與談，由安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠主持。

童政彰表示，金管會已規定上市櫃公司須於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年完成確信；雖然中小企業並無強制性規範，但為了讓其在供應鏈中具備永續競爭力，仍須逐步導入相關作業。現階段最大挑戰，包括「盤查、資料、人才」，中小企業碳排查要透過由大帶小，從上市櫃公司做起，進一步推展到中小企業。

其次，目前有很多氣候相關資料，但資料過於分散，因此已請聯徵中心著手建立ESG資料庫，彙整企業自評報告與外部查證資訊，同時鼓勵金融業者與企業合作，協助撰寫治理報告，完善資料來源，以提升授信決策品質。

針對永續人才的短缺，童政彰指出，金管會已與金融研訓院等周邊單位合作推動ESG專業人才培訓，並設立永續金融證照推廣目標，希望透過制度化方式強化金融從業人員的綠色專業能力。

中小企業 永豐銀行 金管會

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