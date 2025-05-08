綠色行動力論壇／東元集團副總經理陳恆偉：應用 AI 技術深度節能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
東元集團副總經理陳恆偉。 記者侯永全／攝影
東元集團副總經理陳恆偉。 記者侯永全／攝影

東元集團副總經理陳恆偉昨（7）日表示，將成立全新的「東元能源技術服務事業部」，旨在整合集團內部資源，應用AI技術提供深度節能方案，並致力於解決目前ESCO產業普遍面臨的專案融資困境，當全台灣ESCO業者的最佳夥伴。

陳恆偉昨天出席2025綠色行動力論壇，並以「AI賦能：節能減碳產業的下一步」為題發表演講。他指出，節能減碳不再僅是環保口號，更是企業維持競爭力、符合國際供應鏈要求的必要條件。儘管台灣ESCO產業發展已逾20年，但市場仍以中小型業者為主，在承接大型或需跨領域技術整合的複雜案場時，常因資金、人才及系統規劃能力不足而受限，導致節能潛力未能完全釋放。

陳恆偉表示，許多節能案僅停留在更換高效設備，但真正的深度節能需要從系統性思維出發，再導入AI進行智慧化管理。以百貨商場為例，節能不能僅是更換空調主機，還需結合各樓層的特定用途，如餐飲、服飾，以及人流、溫濕度等數據精準調控，如此可將節能效益從20-30%提升至40-50%，並大幅縮短投資回收期。同樣的邏輯也適用於醫院、工廠等複雜場域，這些都需要深厚的場域知識。

新成立的「東元能源技術服務事業部」將憑藉東元（1504）在動力系統、變頻驅動、空調乃至變壓器等完整產品線的優勢，以及在各行業累積的工程實績與AI技術能力。陳恆偉表示，東元的目標不僅是設備供應商，更希望成為產業生態系的賦能者。

該事業部將提供從能源盤查、方案設計、設備建置、系統整合、AI能管到成效驗證的一站式服務。他透露，如空壓系統的深度節能成功案例，已成功實現60-85%的節能率，投資回收期控制在五年內。

AI 東元

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