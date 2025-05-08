綠色行動力論壇／行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫：拚當解決方案提供者

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫昨（7）日表示，儘管全球地緣政治與經濟情勢充滿變數，投資淨零轉型將持續成為主流，各國意識到「沒有回頭路」，台灣未來也將把這些挑戰視為轉型契機，藉此提升產業韌性，讓台灣成為國際上的「解決方案提供者」。

林子倫昨天出席2025綠色行動力論壇 ，以「巴黎氣候協定十周年：解讀我國及全球淨零碳排策略趨勢」為題發表演講。他表示，在巴黎氣候協定十周年、COP30將於年底召開、以及SDG十周年等重要時刻下，氣候變遷無疑仍是這個世代必須面對且持續升溫的趨勢，不論全球政治人物與各國選舉如何變動，降低人類行為對氣候的衝擊已是必然，而這股趨勢已成「新常態」，充滿不確定性就是我們這個世代要面臨的新挑戰。

林子倫強調，台灣在淨零轉型上並未落後，在2021年宣示淨零政策目標，並規劃出2050淨零路徑，隨後也提出「四大轉型策略」及「12項關鍵戰略」，目前台灣更將淨零目標納入法規，是全球少數這麼做的國家之一。

他指出，氣候政治與淨零轉型有一些顯著的趨勢，包括去碳化、能源轉型、碳定價、城市與次國家體系的提升、企業扮演關鍵角色、新氣候政治的崛起，台灣核心轉型策略包含能源、產業、生活、社會及科技研發、法治、綠色金融等面向，其中能源和產業是減碳重點，台灣也在生活與社會轉型上努力，從根本行為改變，約可貢獻8～10％的減碳。

為了加強減碳力道，在12項關鍵戰略下新增六大部門、20項減碳旗艦計畫。同時，「碳定價」已是趨勢，台灣將從明年開始徵收碳費，未來可能引進總量管制與排放交易，在這之間，綠色金融扮演關鍵支持角色。