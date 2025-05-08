綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：金融業扮減碳後盾

永豐銀行董事長曹為實昨（7）日表示，台灣企業正處於淨零轉型的關鍵時刻，不論是供應鏈碳管理、或供應鏈融資，金融業都將扮演企業減碳的堅強後盾。他建議企業可加入ESCO生態系及善用綠電信託，以行動力推進淨零目標，實現轉型與升級的雙贏。

經濟日報與永豐銀行昨天共同主辦「2025綠色行動力論壇─川普2.0 台灣淨零新趨勢」，曹為實出席致詞，並以「川普2.0，淨零減碳的挑戰與機會」為題發表演講。

曹為實指出，美國在川普時代可能重新調整對氣候議題的政策步調，包括支持石化產業發展、暫緩氣候法案推進等，將對全球能源與環保政策產生深遠影響。他分析，儘管美國政府政策趨緩，但蘋果、微軟等國際科技品牌仍堅持推進減碳計畫，對供應鏈的要求並未鬆綁。他提醒台灣製造業雖具備高韌性，但在當前政經轉折點上，若要抓住綠色轉型契機，必須借助金融創新作為推進器。

曹為實強調，「金融業應發揮創新影響力，協助產業穩健轉型、強化競爭力。」永豐銀行長年深耕綠色金融，從太陽能電廠融資、離岸及陸域風電融資，到綠電交易平台與信託機制設計，不僅從資金面支持企業永續，也積極倡議跨界合作，期待金融同業一同加入行列，打造完整的綠色金融生態系。

針對企業如何強化淨零轉型的韌性，曹為實建議兩項核心策略，首先是加入ESCO（能源技術服務產業）生態系統。他表示，經濟部現已將ESCO產業視為推動智慧節能與深度減碳的關鍵力量，企業不應再將節能視為成本支出，而應視為提升競爭力的機會。透過專業的節能技術與服務，企業在轉型過程中可以實現升級與創新，並將碳排量轉化為可量化的數據資產，進一步創造碳權交易機會，有助於迎接全球零碳供應鏈的挑戰。

其次，善用綠電信託機制，降低企業用電風險。永豐銀行自2022年起即率先推出綠電信託服務，是業界首創機制之一，藉由信託專戶運作，協助綠電交易雙方建立透明、公正的金流管理架構。曹為實指出，綠電信託涵蓋範圍包括轉供電費、押標金、履約保證金及儲能服務等，可透過專款專用的方式，有效保障企業購電流程與資金安全，提升企業參與綠電市場的意願，降低交易風險。

他指出，綠電市場與碳權交易將成為未來企業經營關鍵環節，金融業應走在產業前端，提供從融資、信託、顧問到商品設計的一條龍服務，協助企業解決減碳轉型痛點，也能同步打造新的獲利模式，讓永續不只是責任，更是機會。