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台中長榮桂冠母親節蛋糕「買一捐一傳送計畫」圓滿落幕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到竹山玫瑰啟能中心。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到竹山玫瑰啟能中心。台中長榮桂冠酒店提供

本周就是母親節，台中長榮桂冠酒店7日表示，每年在母親節前夕都會舉辦的「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」已圓滿落幕，今年買一捐一活動總計送出147顆蛋糕，給辛苦的弱勢家庭媽媽們。

「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」即消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮 （2603）就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，這也是台中長榮連續12年不間斷舉辦這個活動，過去11年共送出1,349顆蛋糕，給辛苦的弱勢家庭媽媽們。

台中長榮希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽。今年活動限量100顆，活動開跑兩周即達成目標100顆。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，2014年活動尚未開始之前，許多辛苦的媽媽從來沒有吃過母親節蛋糕，到現在每年最期待的就是品嚐到這一顆溫款美味的母親節蛋糕。

長榮愛的蛋糕傳送計畫已連續11年舉辦，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，也每年開車親送，讓他們品嚐到充滿幸福溫暖的蛋糕。

這項活動今年邁入第12年，挺過疫情四年不間斷，除了有客人每年固定響應，不少客人更將買的那顆也請飯店直接捐出去，更有客人連續10年每年購買五顆，請飯店協助幫忙捐贈給辛苦家庭，讓愛加倍感動，今年買一捐一活動總計送出147顆蛋糕。

珍愛加恩關懷協會創辦人王素真表示，有些孩子們4月初就在詢問今年有沒有機會可以吃到母親節蛋糕，也有孩子表示自己沒有媽媽，可不可以跟爸爸一起吃這顆蛋糕。

王素真說，母親節對每個家庭都有不同的模樣，但是透過一顆小小的蛋糕，讓孩子和辛苦的家長們感受到來自社會的善意與關懷，也讓孩子們學習到母親節不只是「節日」，更是一份「記得愛的理由」，很感謝台中長榮這幾年來在母親節前夕都會記得這些孩子，就連疫情期間都沒有間斷過。

陳怡如指出，台中長榮桂冠酒店每年除了與張榮發慈善基金會合作，捐贈蛋糕給受扶助家庭外，還有慢飛家族中彰投地區身心障礙機構，捐贈過的單位分別有彰化溪州聖智啟智中心、鹿港聖母聖心啟智中心，以及台中慈愛智能發展中心。

今年捐贈單位為竹山玫瑰啟能訓練中心、台中立達啟能訓練中心、員林聖家啟智中心的弱勢家庭，另外還有珍愛加恩關懷協會（課輔班）及一粒麥課輔班。長榮希望讓愛延續並祝福每一個需要幫助的家庭，透過實際行動傳遞溫暖與希望，讓愛在每一個角落生根發芽。

台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到台中立達啟能訓練中心。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到台中立達啟能訓練中心。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到員林聖家啟智中心。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店將母親節愛的蛋糕，送到員林聖家啟智中心。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店每年與張榮發慈善基金會合作，捐贈蛋糕給受扶助家庭。台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店每年與張榮發慈善基金會合作，捐贈蛋糕給受扶助家庭。台中長榮桂冠酒店提供

母親節 長榮

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