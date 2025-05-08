企業永續獎／中華電拿下ESG四個獎項

中華電信（2412）榮獲2025遠見ESG企業永續獎「年度榮譽榜」，以及「傑出方案」三個獎項，彰顯中華電信面對氣候變遷挑戰、積極維護生物多樣性，促進多元族群共融、實踐企業社會責任，並將ESG理念融入企業營運層面，創造傑出治理績效，全方位的永續發展作為受到肯定。

中華電信拿下遠見ESG企業永續獎「年度榮譽榜」最高榮耀；傑出方案「人才發展組」及「環境友善組」榮獲楷模獎，「公益推廣組」獲頒績優獎。

中華電信董事長簡志誠表示，以積極態度擁抱創新，除與子公司、供應商一起追求共好，更期盼與各界夥伴「跨界、跨域」合作，匯聚各種資源、長才，為台灣永續未來貢獻促進「善的循環」力量。

中華電信攜手夥伴，淨零雙贏，守護生態多樣性，並投資人才資本，落實數位平權，同時強化公司治理，追求永續卓越。

中華電信表示，透過科技減碳與再生能源兩大策略，2024年通過SBTi驗證，是台灣唯一承諾2045年達成淨零的電信業者；持續推動內部碳定價及碳費基金制度，將節能減碳舉措融入日常營運，也推展至集團子公司、供應商及客戶，以科技力賦能夥伴，共同邁向淨零數位轉型。

另外，運用科技提升營運效率，透過科技創新支持自然保育，朝2030年達成淨正向影響（NPI）與無淨毀林（NND）的目標，除發行自然相關財務揭露（TNFD）報告書，運用AIoT技術推動生物多樣性保育計畫，為復育台灣原生瀕危植物，推動百種瀕臨絕種植物的保育計畫，推廣愛護樹木理念，首創樹木碳匯公民科學家專業培育認證制度。

中華電信連續三年推動高階人才發展計畫，提升團隊整體戰力，有效厚植高階接班人才庫，推出女力衡星計畫、親職講座、性平系列等活動。

並參與社區服務及扶持弱勢團體就學、就業，以網路取代馬路，大學伴陪伴小學伴的「伴你好讀」，為視障朋友縮短數位落差的「iPhone助盲課程」，以及全台首創長輩服務創新模式，兼具支持身心障礙者社會參與和多元就業的「馨心學堂」，推動多元族群共融，以科技賦能生活實現永續發展。