快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

亞德客4月合併營收年增11% 攀同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（7）公布4月合併營收34.67億元，月減1.1%、年增11.4%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高；累計今年前四月合併營收115.63億元、年增12.1%，是同期新高。

亞德客指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，公司受對等關稅政策影響有限，且市場需求逐步回溫。中國大陸昨天也釋出多項刺激經濟政策，集團對於2025年營運展望仍持樂觀看法。

亞德客說明，4月營收若以人民幣計價，為連續二個月創新高，且接單金額持續大於出貨金額；從應用面來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

大陸昨天宣布多項刺激經濟政策，亞德客預期仍會視狀況持續發布政策支持，加上公司不斷開發新產品、提升品牌形象，並依各產業狀況提出銷售策略以提高市占率，即使國際局勢不確定因素高，但公司對今年展望仍樂觀看待。

亞德客稍早公布第1季自結合併財報，合併營收80.96億元、年增12.3%，合併營業毛利35.74億元，合併稅後純益19.35億元，季增7.4%、年增5.8%，每股純益9.68元，營收、獲利都是同期新高。

展望未來，隨著愈來愈多客戶對市場需求逐步恢復信心，亞德客除日均出貨量已連續五個月增長，氣動產品產能利用率也提升至100%，按照過往經驗，旺季將落在第2季，營運逐季增溫。

法人估，在旺季需求及電子、車用、電池等產業應用帶動下，第2季營收可望創高。

營收

延伸閱讀

佳世達：審慎應對關稅政策 評估東南亞等其他製造地

台塑集團4月營收出爐！南亞三大動能加持一支獨秀 年月雙增

緯軟財報／首季稅後淨利1.1億元 EPS 達1.51元

材料營收火 寫最強4月

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

中鼎為何陷入196億呆帳危機？解開4大疑點 還原績優生踩雷始末

中鼎公告旗下孫公司「中鼎美國」，因承攬工程業主聲請重整，未收回的應收帳款高達196億元。 穩健企業重踩雷坑，凸顯風險管控失靈，事發以來公司未即時對外揭露充分資訊，引發投資人質疑。

65年華航擁漂亮成績單 新董座高星潢卻認「飛機不夠」…35年機師經歷如何運用

華航去年繳出史上最佳成績單，營收突破兩千億元，還慷慨發出6.6個月年終。 但交機不斷延遲，讓華航陷入機隊不足的瓶頸，新任董事長高星潢要如何突破困境，再創榮景？

綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：金融業扮減碳後盾

永豐銀行董事長曹為實昨（7）日表示，台灣企業正處於淨零轉型的關鍵時刻，不論是供應鏈碳管理、或供應鏈融資，金融業都將扮演企...

綠色行動力論壇／行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫：拚當解決方案提供者

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫昨（7）日表示，儘管全球地緣政治與經濟情勢充滿變數，投資淨零轉型將持續成為主流，各國...

綠色行動力論壇／東元集團副總經理陳恆偉：應用 AI 技術深度節能

東元集團副總經理陳恆偉昨（7）日表示，將成立全新的「東元能源技術服務事業部」，旨在整合集團內部資源，應用AI技術提供深度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。