亞德客4月合併營收年增11% 攀同期新高

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（7）公布4月合併營收34.67億元，月減1.1%、年增11.4%，創歷年同期新高，也是歷年單月次高；累計今年前四月合併營收115.63億元、年增12.1%，是同期新高。

亞德客指出，5月底已接單尚未出貨金額持續提升，公司受對等關稅政策影響有限，且市場需求逐步回溫。中國大陸昨天也釋出多項刺激經濟政策，集團對於2025年營運展望仍持樂觀看法。

亞德客說明，4月營收若以人民幣計價，為連續二個月創新高，且接單金額持續大於出貨金額；從應用面來看，4月來自電池產業、汽車及通用機械產業應用出貨較佳。

大陸昨天宣布多項刺激經濟政策，亞德客預期仍會視狀況持續發布政策支持，加上公司不斷開發新產品、提升品牌形象，並依各產業狀況提出銷售策略以提高市占率，即使國際局勢不確定因素高，但公司對今年展望仍樂觀看待。

亞德客稍早公布第1季自結合併財報，合併營收80.96億元、年增12.3%，合併營業毛利35.74億元，合併稅後純益19.35億元，季增7.4%、年增5.8%，每股純益9.68元，營收、獲利都是同期新高。

展望未來，隨著愈來愈多客戶對市場需求逐步恢復信心，亞德客除日均出貨量已連續五個月增長，氣動產品產能利用率也提升至100%，按照過往經驗，旺季將落在第2季，營運逐季增溫。

法人估，在旺季需求及電子、車用、電池等產業應用帶動下，第2季營收可望創高。