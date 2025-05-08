台塑、南亞樂觀第2季營運
台塑集團認為，川普關稅政策不確定因素引發市場觀望，加上油價走跌拖累買氣，但四大公司中，台塑（1301）、南亞將因對等關稅暫緩實施而有急單，預期5月及第2季營收可望成長；台化5月營收持平看待；台塑化評估，未來油價仍將走跌，但原料成本下降，輕裂廠毛利可望改善。
台塑公司表示，美國宣布對大陸以外國家暫緩實施對等關稅，90天內維持10％基準關稅，終端客戶要求加工廠加速出貨，部分石化品銷量增加。但受關稅政策不確定因素影響，近期乙、丙烯及石化產品價格走勢疲軟，加上新台幣兌美元升值，預期5月、6月營收會比4月微幅成長，第2季營收比第1季略增。
南亞表示，對等關稅豁免期結束前，製造業搶出口 ，短急單增加，但市場存在高度不確定性， 企業普遍對未來六個月的展望趨向保守。不過，電子材料下游有備庫存的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，預估5月營收較4月增加，第2季合併營收優於第1季 。
台化董事長洪福源表示，關稅政策搖擺不定，市場無所適從，幾乎劃下暫停鍵。4月下游產品銷量是近期新低，5月可能好一點。目前全球芳香烴廠家減產保價，台化也減少芳香烴原料輕油入料，預估5月將逐步回升。
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