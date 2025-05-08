台塑集團4月合併營收年月雙減 關稅、油價走跌等因素衝擊 僅南亞業績向上

台塑集團昨（7）日公布4月合併營收合計1,106.35億元，月減12.6%、年減8.9%；集團今年前四月合併營收4,755.6億元，年減1.6%。四大公司中僅南亞（1303）業績一枝獨秀，單月營收231.8億元，月增0.7%、年增5.9%，主因AI伺服器及車用材料需求強，加上電子材料因下游把握對等關稅暫緩期、急單增加所致。

台塑集團其餘三家公司則受定檢、關稅、油價走跌等因素影響，4月合併營收與上月及去年同期相比皆衰退。台塑單月營收161.7億元，月減5.4%、年減2.9%；台化營收250.3億元，月減9.8%、年減22.1%；台塑化營收462.5億元，月減21.3%、年減8.8%。

台塑表示，4月營收與上月相比，價量都下滑；在銷量方面，配合液鹼外銷客戶船期安排，4月訂單提前至3月底出貨，致4月液鹼銷量月減2.8萬噸；售價方面，由於OPEC+產油國決議增產及美國關稅戰的不確定性，原油及乙、丙烯價格下跌，拖累石化產品行情，致4月各產品平均價格都比3月下跌3%至9％。

南亞說明，3月營收成長動能，包括美國對等關稅90天內暫維持10%，部分電子商品暫時免徵，下游紛紛下急單，AI伺服器、車用材料、遊戲機、PC用途客戶積極拉貨，銅箔基板、電路板、銅箔、玻纖布等產品銷售量增加，帶動營收成長。

台化指出，4月營收下跌，首先是SM-3廠安排定檢影響產銷量，加上PX市況不佳與萃餘油回售台塑化減少，以及美國加徵關稅影響客戶觀望，造成PS、ABS、PP、PIA銷售減少；售價方面，因美國關稅政策反覆，市場觀望氣氛濃厚，宏觀經濟偏空，原油需求減少且產油國增產，影響油價走弱帶動原料下跌，拖累產品行情。

台塑化表示，4月營收較上月衰退，煉油事業營業額月減23.9%，主因第一套重油熔裂單元（RCC#1）3月3日起執行定檢，4月全月定檢使定檢天數比3月增加；加上受外銷油品船期安排影響，4月全產品銷售量比上月減少324.1萬桶；另因杜拜原油每桶價格較上月下跌4.8美元，致4月全產品平均售價比上月下跌每桶3.6美元。