台中紅十字會慶祝創會60週年 啟動四大服務募款方案

成立於1965年的社團法人台中市紅十字會，今年歡慶創會60週年，特別以「陪伴60 +1 續航60」為主題，象徵紅十字會對台中深耕60年的陪伴與服務累積，也為邁向下一個階段的行動揭開序幕。

台中市紅十字會會長郭慈安表示，今年60週年慶典不僅是回顧與整理，更是一場面向未來的行動宣言。隨著氣候與社會結構的快速變遷，台中市紅十字會將持續落實「人道、博愛、志願服務」三大精神，聚焦急難救助、高齡化、弱勢支持、災防教育等社會挑戰，發展跨領域合作與在地化行動。

今年慶祝活動吸引超過200位社團代表、歷年志工與受助對象到場共襄盛舉，並邀請台中市政府衛生局、社會局、勞動部銀髮中心、地方民意代表及中區區公所等代表共襄盛舉。現場由居仁社區據點長輩帶來熱情開場舞蹈，並展出60年行動成果牆與歷史紀錄影片，帶領與會來賓一同回顧紅十字會的腳步。

值得一提的是，今年活動同步公布四大「+一點」服務募款方案，分別為急救防災＋一點：多元韌力友善城市；食物銀行＋一點：從One Health與營養正義再出發；志願服務＋一點：志工專業培訓與支持系統；身障平權＋一點：恩典小站與產業共融共創計畫。

會中除由郭慈安簡報說明四大方案方向，也邀請紅十字會青少年服務隊、急救教練團、各志工隊代表、受助者與員工上台分享，展現台中市紅十字會跨世代的溫暖網絡。

現場最令人感動的是，多位服務超過30年的資深志工，仍持續參與行動，他們的身影也見證了紅十字精神的代代傳承。

自創會以來，台中市紅十字會長期推動急救訓練、食物援助、家庭照顧者支持與社區共融等多元服務。近年更屢獲「國家人才發展獎」、「TTQS銀牌與銅牌」等全國性專業認證，成為在地民間社福機構中，深具專業與溫度的關鍵角色。

郭慈安強調，60週年不是一個終點，而是讓每個人多做+1小行動的開始。相信只要多一點人參與，就能讓社會多一分支持與希望。