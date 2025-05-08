雲品：匯率波動衝擊觀光

台幣升值及全球匯率波動為觀光產業帶來壓力，雲品（2748）董事長盛治仁昨（7）日表示，雖然觀光業不像其他行業直接面對關稅，但匯率的波動對入境旅遊的影響堪比關稅。

君品酒店昨日舉行15周年記者會，宣布轉型為「城市度假酒店」（City Resort），由盛治仁親自主持，他在致詞時作上述表示。

在轉型做法與理念方面，盛治仁表示，首波轉型計畫從細節服務出發，不僅大幅延長早餐服務時間，以求更貼近度假型旅客的作息與生活節奏，早餐菜色並匯聚多款深受國際旅客推崇的台灣在地經典美食。

盛治仁強調，台幣升值會促使更多國內消費者選擇出國旅遊，同時國外觀光客來台將面臨更高成本。台灣本在入境旅遊（INBOUND）復甦速度就落後於其他國家，如今更需提高警覺、積極因應。