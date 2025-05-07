台中海線電梯豪墅新里程 「梧同墅」盛大開工

位於台中海線核心、坐擁捷運藍線B3站未來前景的禾立興地產貳號作「梧同墅」，7日隆重舉行開工動土典禮，現場除了禾立興地產、營造商代表到場，也邀請了民意代表、多家銀行主管及當地里長等共同出席見證，祈求工程平安、奠基永固。

台中捷運藍線將於今年6月動工，房價相對親民的台中海線地區，房市持續升溫。禾立興地產繼神岡綠園道「儷芝墅」之後，最近在梧棲區推出新案「梧同墅」，標榜捷運藍線B3站轉個彎就到，還能用市區大樓2房總價買雙車位電梯別墅，一推出就受到高度矚目。

過去，海線地區因為交通不便、生活機能不足等因素，房價相對市區低廉。但近年來，隨著交通建設的完善、科技產業大舉進駐及生活機能提升，尤其捷運藍線即將動工，帶動房價一路急起直追，預售大樓新案短時間就從2字頭飆升至4字頭。

禾立興地產此次選定梧棲區民和路、民和五街口附近472坪基地推出「梧同墅」，規劃20戶雙車位電梯別墅案，建坪57至69坪、戶戶雙車位、4套房，大年初三開賣，成為近期市場上銷況好的個案。

禾立興地產總經理陳中立指出，此案從規劃之初，便以高標準的設計理念、人文精神與環境共融為目標。7日動土，不僅是一座建築的起點，更是一個夢想的開端，除了代表一段嶄新旅程、更是一份責任的開始。

陳中立強調，禾立興地產將秉持「誠信、專業、品質」的精神，力求每一處細節都不負期待，打造一處能讓住戶安居樂活、世代共榮、心靈共鳴的理想家園。

「梧同墅」自公開以來持續獲得好評。該案鄰近規劃中的捷運藍線B3站，擁有低密度別墅聚落的單純靜謐，同時近享梧棲、沙鹿、清水三大商圈，滿足日常生活採買，距離沙鹿交流道約10分鐘車程，還有中清路、台灣大道、向上路三大要道可快速穿梭大台中。

另外，還有梧樂新創園區、港區藝術中心、清水眷村文化園區、三井OUTLET、梧棲觀光漁市、高美溼地、台中海生館，加上牛埔仔運動公園、運九棒球場、南簡公園等綠地環繞，交通、醫療、教育、商業、休閒一應俱全，輕鬆暢享繁華、自然雙贏的城市宜居生活。

「梧同墅」在建築設計上講究比例的和諧，以灰色為基調，特以「一戶一主樹」讓生活與自然融合；在空間機能與動線上，注重使用者需求，實現「貼近心的幸福設計」，嚴選多項優質建材配備，符合耐震新標準、全棟混凝土強度達4,000磅，並推出「購屋九大保證」，以靚化美學和淨化生活，引領海線頂級電梯豪墅新視野。

陳中立說，「梧同墅」主力總價落在2,200萬至2,300萬元間，換言之，等同於用市區2房產品的總價，就可以買到雙車位電梯別墅。