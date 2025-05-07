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等房交易創歷史次高 首季繼承移轉登記約達1.79萬棟

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

據內政部統計月報資料顯示，今年第1季繼承移轉登記1.79萬棟、年增約2.2%，創2016年資料公布以來的同期次高紀錄，反映當前人口持續老化，越來越多的家庭開始遇到繼承上一代財產的問題，讓等房族大增。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023年第1季繼承移轉登記1.87萬棟是同期的新高，不過觀察2022年第4季與2023年第1季恰逢疫後海外的回歸潮，推估屋主可能趁回台時間同時把繼承登記給辦理好，導致當時第1季的繼承移轉登記寫下同期新高。

不過曾敬德指出，現在人口老化趨勢已不可逆轉，國內總人口數已經從2023年底的2,342萬人，減少到今年3月的2,337萬人，越來越多的家庭開始面臨繼承問題，且繼承在房地合一稅上路後又變得更為複雜，民眾最好先詢問專業人士如何做好妥善規劃。

據內政部資料統計，今年第1季繼承移轉登記為1.79萬棟，略較去年同期的1.75萬棟增加376棟；依據國家發展委員會2024年10月「中華民國人口推估」，我國2025年將邁入「超高齡社會」，顯示人口快速老化，相對應的是，當長輩老去後，就會產生財產繼承的問題。

曾敬德指出，國人平均壽命約為80歲，早年農業社會小孩生的早又生的多，發生繼承時間可能也是由5、60歲的世代繼承，若是繼承者的數量太多，生前又沒有先妥善安排，常常只有將不動產繼承後、再變現，才能公平分配。

他建議，民眾可以在生前就預立好遺囑，先做好妥善分配，一來可以避免不動產的產權分散，二來也可以避免下一代處理遺產時發生不愉快。

據內政部統計月報資料顯示，今年第1季繼承移轉登記1.79萬棟，寫下資料2016年公布以來的同期次高紀錄，反映當前人口持續老化，越來越多的家庭開始遇到繼承上一代財產的問題。信義房屋／提供
據內政部統計月報資料顯示，今年第1季繼承移轉登記1.79萬棟，寫下資料2016年公布以來的同期次高紀錄，反映當前人口持續老化，越來越多的家庭開始遇到繼承上一代財產的問題。信義房屋／提供

人口老化 房地合一稅

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