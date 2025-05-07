連鎖效應／連鎖規模經濟 人才是核心

近年來由於資本市場對商業服務業十分看重，零售、餐飲、服務業公司紛紛掛牌上櫃、上市，一時間已突破百家之譜。

想要規劃上市，內控制度必須健全、財務須透明，更重要的是正確的心態。上市絕不是只有資本目的，而是提升公司法遵與規範化，也是朝永續經營發展的具體行動，同時實踐ESG中的「S」，一家公司所創造的最大社會價值，就是先創造員工福祉。

當然想要照顧員工，公司必須要先有獲利的能力。透過財報數據分析，可以清楚掌握現有「金牛」。

商業服務業中規模大者，均為連鎖企業，連鎖企業主要的營收，有三大來源：

一、直營店收益

公司開立直營店，有全資與合資，合資的重點是內部創業，穩定團隊。

二、加盟收益

此為開放加盟的權利收入，有加盟金和權利金兩項，須注意的是保證金並非總部收入，是履約或供貨的擔保。

三、加盟供貨收益

這是長期的收益，模式各有不同，有些管理型總部不賺供貨差價，以抽取營收一定比例做為總部收益。

若採直營經營則無加盟收益，舉兩家上市公司為例，以加盟為主要經營策略的八方雲集，其營業利益可達8.99%；而以直營為主要營運模式的王品集團營業利益亦達7.78%，均為上市公司中餐飲連鎖的模範生。

每一家公司都是獨特的、不一樣的，數字表現與規模和發展階段都高度關聯。最近幫一家中小型的連鎖餐飲企業解讀財報，上述三項收入兼而有之，發現加盟收益和加盟店供貨收益的營業利益僅有3%，反而直營店獲利可達8%，看到這樣的財報呈現，可以建議以直營為主要發展策略嗎？

答案從來不會這麼簡單。

朝向直營經營首先面對的就是人力資源問題，目前對餐飲連鎖而言，發展最大的瓶頸就是缺工，這也是產業中一旦有企業上市，大家都要蜂擁而上，因為絕不能輸在起跑點，公司上市對人力資源會產生吸引力。

這家中小型餐飲連鎖企業表示，根本無力朝直營連鎖發展，經營十多家直營店，徵員消耗精力太大。而60多家加盟店，只要定期督導使其穩健經營，利潤雖低卻是一項穩定的收益，且在日漸放大之中。

連鎖企業在發展的初期階段，必須穿越規模不經濟的高牆，陸續投資區域發展、總部建設、物流中心，甚至是中央工廠，每一階段的投資都是為了提升規模的里程碑。

直營連鎖可說是人才密集，從店群、區域到總部，均是由人才組織起來的，人力資源的確是連鎖企業的關鍵所在。無怪乎大多數連鎖事業以開放加盟做積極的人力資源部署，畢竟老闆在店和員工在店立足點就是不同。

先創造員工價值，才能創造顧客和股東價值，連鎖規模經濟人才是核心。