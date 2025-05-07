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新北攜手長榮航空 展開紀錄片獎15周年活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團演奏台灣民謠及國際知名電影配樂，其中還包含了《雨夜花》及《望春風》，這兩首曲目都曾是長榮航空的降落音樂，是許多旅客的共同記憶。長榮航空／提供
「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」由指揮莊文貞帶領長榮交響樂團演奏台灣民謠及國際知名電影配樂，其中還包含了《雨夜花》及《望春風》，這兩首曲目都曾是長榮航空的降落音樂，是許多旅客的共同記憶。長榮航空／提供

新北市紀錄片獎15周年系列活動正式開跑，新北市新聞局7日攜手長榮航空（2618）、長榮交響樂團，以「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」宣告「2025新北天際影展」正式展開，緊接著7月還有國內外紀實影展放映、10月則是2025新北紀錄片獎頒獎典禮，歡迎所有喜好紀錄片的影迷共襄盛舉。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎15年來堅持初心，給予資金及製作上最實質的協助，成為台灣協助紀錄片工作者最強大的後盾。他感謝長榮航空持續支持，讓新北紀錄片搭上國際航線，飛得更高更遠，並期許新北紀錄片如經典音樂般雋永流傳。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空非常榮幸持續與新北市政府共同推出新北天際影展，今年已邁入第4年，這幾年共有近40部的優秀紀錄片作品，隨著長榮航空飛向全世界，讓全球旅客都有機會認識台灣的優秀導演及作品。7日的音樂會感謝長榮交響樂團的演出，民眾反應也相當熱烈，不到3天就索取完畢，未來大家若有機會搭乘長榮航空時，別忘了一起觀賞並支持新北天際影展。

新聞局長李利貞說，這場音樂會拉開15周年活動序幕，旅客搭乘長榮航空在機上娛樂系統，就能欣賞「2025新北天際影展」。此外，7月國內外紀實影展放映，將回顧歷年優選創作，10月新北紀錄片獎頒獎典禮將公布今年度前三名作品及評審團特別獎，並進行年度優選作品首映影展，讓新北紀錄片陪伴影迷一整年。

新聞局指出，長榮交響樂團演奏《雨夜花》、《望春風》、《山地組曲》、《Memory》、《新天堂樂園》等曲目，搭配歷年紀錄片花絮及今年「新北天際影展」12部作品片花，讓音樂會帶來感動滿滿，報名不到3天就索票一空。

「2025新北天際影展」精選12部優選作品，5月播放《臨演人生》、《野生之路》、《遠離祖靈的孩子》；7月推出《麻里教徒大亂鬥》、《除蛙記》、《無依之地》；9月接力上映《遷移啟事》、《一家兩國》、《依諾物語》；11月壓軸登場《牛轉番仔挖》、《女神降臨》、《謝謝妳一直都在》，多元議題與人物故事，帶領旅客走入新北紀錄片的感動世界。

「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」開放報名不到3天就索票一空，7日晚上在音樂會現場，由長榮航空孫嘉明總經理(左三)、新北市侯友宜市長(左四)、長榮航空陳耀銘發言人(右三)、長榮航空蕭錦隆副總經理(左二)及新北市新聞局局長李利貞(右二)共同宣告新北市政府與長榮航空合作的「2025新北天際影展」正式展開，這四年來共推薦了近40部優秀紀錄片作品給全球旅客。長榮航空／提供
「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」開放報名不到3天就索票一空，7日晚上在音樂會現場，由長榮航空孫嘉明總經理(左三)、新北市侯友宜市長(左四)、長榮航空陳耀銘發言人(右三)、長榮航空蕭錦隆副總經理(左二)及新北市新聞局局長李利貞(右二)共同宣告新北市政府與長榮航空合作的「2025新北天際影展」正式展開，這四年來共推薦了近40部優秀紀錄片作品給全球旅客。長榮航空／提供
新北市政府攜手長榮航空及長榮交響樂團，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」，長榮航空孫嘉明總經理(左)及新北市侯友宜市長(右)邀請大家一同享受美好的夜晚。長榮航空／提供
新北市政府攜手長榮航空及長榮交響樂團，舉辦「感動在天際—新北市紀錄片獎15周年音樂會」，長榮航空孫嘉明總經理(左)及新北市侯友宜市長(右)邀請大家一同享受美好的夜晚。長榮航空／提供

紀錄片 長榮航空 音樂會

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