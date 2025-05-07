ESG最前線／應對台幣升值 強化經營韌性

近日台幣兌美元匯率出現強勁升值趨勢，受到國際資金流入、美元政策調整及台灣經濟基本面穩健等因素影響。對於以出口導向為主的台灣製造業而言，台幣升值無疑是一項嚴峻挑戰。當出口商品在國際市場上的報價因匯率變動而上升，不僅削弱了產品的價格競爭力，也讓原本就微薄的毛利空間受到進一步壓縮。

此外，企業帳面上以美元計價的收入，經台幣折算後也將縮水，形成獲利上的實質損失。長期而言，若未能妥善因應，企業將在全球市場中逐步失去競爭優勢。

然而，若從永續發展的角度出發，台幣升值並非全然是負面因素。相反地，它可能成為企業轉型升級的契機。當傳統低價競爭不再有效，企業勢必須尋求產品與服務的高附加價值。

這正是導入永續設計理念的時機。企業可以透過開發低碳、環保、智慧化的產品，並取得環保標章或碳足跡等國際認證，不僅強化品牌形象，也有機會切入對ESG要求較高的歐美市場，開拓高毛利、高價值的通路。

面對成本上升與匯損壓力，企業也更有誘因導入能源與碳管理系統，以數據化方式強化內部節能減碳作業。例如導入能源管理系統（如 ISO 50001）以監控用電效率，或推動碳盤查以掌握生產各階段的碳排熱點，進而尋求改善空間。

這些作法不僅可降低營運成本，更為企業未來面對碳稅、碳關稅等國際環保規範做好準備，實質強化企業韌性。

此外，全球供應鏈重組的趨勢加上匯率波動的壓力，也促使製造業思考如何建構更具彈性的在地供應鏈。透過提高本地採購比例與減少外幣交易依賴，不僅可降低匯率風險，同時也有助於減少運輸里程與碳排放，實踐永續供應鏈精神。這樣的策略不僅能因應眼前的經濟挑戰，也有助企業在ESG評鑑與客戶審查中取得更高分數。

在這個轉型過程中，數位化的角色不可或缺。製造業若能善用物聯網、人工智慧與數據分析等工具，即可提升生產效率與彈性，降低錯誤與浪費。數位化也是實施永續策略的基礎，因為只有在有數據的基礎上，企業才能有依據地規劃節能減排與流程優化的策略。

最後，企業若能主動強化ESG溝通機制，透過發布永續報告書、揭露碳排資訊、參與國際倡議等方式，也有助於強化客戶與投資人對企業的信任。這在全球ESG要求日益嚴格的供應鏈中，將成為能否取得訂單的重要關鍵。

總體而言，台幣升值對製造業的確是一項現實挑戰，但若能以永續發展的視角回應，從提升產品價值、強化內部效率、調整供應策略、導入數位工具，到建立永續品牌聲譽，企業將不僅止於因應，更能轉危為機，走出一條長遠且有韌性的發展之路。