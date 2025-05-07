瑪格麗特談品牌與領導／高度深度寬度 決定品牌格局

「老師，我實在無法接受，也沒有辦法忍受他們不斷地攻擊我，過去幾年他們犯的錯我都接受，也忍了，可是他們還在網路這樣抹黑我，我受不了，我一定要控告他們。」一個稍有規模的中小企業CEO非常憤怒地跟我說，「你先別生氣，慢慢說」，我溫柔地看著他。

聽他細細聊了這幾年他與供應商合作的過程，可以感受到他心裡難過的程度，畢竟「多年來建立的寬容與慷慨大度都被當成了理所當然，甚至到了予取予求的地步，真的是可忍孰不可忍。」我聽了後思索了一下。

「你知道嗎？我們小時候為了一顆棒棒糖，可能會哭很久，因為在那個時候，那根棒棒糖就是我們的世界；長大以後，我們可能為了一個玩具，跟我們的玩伴計較起來；等到更大一點，我們可能為了幾萬塊跟朋友翻臉…」，我停了一下，看著他的臉色慢慢柔和，就繼續說。

「可是之後回首前塵，你會因為自己竟然為了一根棒棒糖、玩具或一點錢，就跟旁邊的人翻臉的狀況啞然失笑。細細探究到最後，你會發現，當你在乎的事情有多大，就表明了你的世界有多大」。

不管是公司的同仁，或者相關的利益關係人，都會看著企業領導人的行為、情緒、語氣來「認知」這個領導人的格局跟視野。《孫子兵法》：「胸有激雷而面如平湖者，可拜上將軍」，更何況一家企業的領導，要有多大的「定力」才能夠在狂風暴雨的心境中，仍然有著平靜的面容，而這也就是一股最難得的「穩定的力量」。

任何一個微小企業或小人物想要打知名度，最快的方法就是攻擊領導品牌，讓人們認為他們不是第二，就是對抗巨人哥利亞的大衛，這是最低成本，最高成效的攻擊。當然這個有可能是傷敵一千，自損八百；但也因為他夠小，所以他的損失是可控性的，但大企業就必須要衡量，要不要陪著他玩。

而讓這個戰局最有看頭的，就是一般的公關公司都會建議的：「請領導人出來，直球對決」，這恰恰就是這些微小企業最樂見的結局：「以下駟對上駟，穩賺不賠」，讓台灣人的「同情心」在這群採取攻擊的微小企業描述中，透過他們自己想像並擴大的故事：「我們這麼微小的規模，努力實做，卻備受大企業的欺凌，以至於無路可走，無處可退」，讓其發酵到最大。

在現今資訊已經超乎人們可以承載，「時間和注意力」是最珍貴，稀缺的資源，「真相」不是攻防的重點，「認知」才是記憶點。

「對或錯」是在法院的攻防，沒有抓到「要點」，就算在法院贏了，但輸了消費者的「認知」就輸了一切。若沒抓緊並穩住顧客對公司的「認知」，就算最後贏了官司，也已經先輸了生意，掉了市場。

我一直相信，領導人平時的起心動念最重要，不要認為只有花大錢打廣告，用公關做危機處理就可以高枕無憂；唯有清楚的信念，日常的善念與善行，透過一致性，持續的行動，才會積蓄品牌厚實的力量，讓有智慧的顧客與員工成為你最重要的支持者。

簡而言之，你對應的「對象」決定了你的「高度」，你心境的「平穩度」決定了你世界的「深度」，你對待員工，顧客的「利他行動」決定了企業的「寬度」，透過這三個面向，你就決定了個人、品牌、企業的「格局」可以有多大，走多遠。