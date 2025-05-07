行政治理／財政部次長李慶華 暖心辦稅 多了彈性

財政部次長李慶華自賦稅基層做起，歷任賦稅署長、財政部常次，長期督導國家賦稅業務，不僅具高度專業，也重視與民眾溝通、站在民眾立場思考賦稅政策，落實暖心辦稅。

多方評估 減少徵納爭議

以房屋稅2.0開徵為例，僅管已經準備超過一年，但新制上路，仍使部分民眾措手不及，打開稅單才發現自己忘記完成設籍申報。李慶華在彙整各地方意見與賦稅署評估後，主動宣布延長申報自住期限，就是站在體恤民眾、減少徵納爭議的立場出發，給予更多彈性。

李慶華是標準的「財稅人」，政治大學財稅系（現為財政系）、經營管理碩士畢業，步入公職後一直待在國稅局體系，後來進入賦稅署一路升至副署長，後續更為財政部主秘、北區國稅局長、賦稅署長，在擔任財政部常務次長屆齡退休後，財政部仍希望能借重她的財稅歷練，再度邀請她擔任政務次長，繼續督導財稅業務。

參與近20年國內大小賦稅政策，李慶華總是和善又堅定地面對各種挑戰，堅強的稅務專業背景，以及從基層爬升的經歷，在進行政策論述時，口條有序與邏輯清晰，將複雜的稅務化繁為簡，還能幽默舉例。

面對外界對於稅制調整的各種意見，她也會與民眾站在同一邊、勇敢直言。例如日前立法院財政委員會舉行「因應房價高漲，為有效協助租屋族與首購族，研擬提高房屋租金扣除額及首購族的房貸利息支出比照房屋租金列為特別扣除額之修法」公聽會時，就有人建議推動房東分離課稅，她也直指這會讓高所得者享受租稅優惠，並不是個非常公平的所得稅制。

勇敢直言 堅定面對挑戰

房屋稅2.0新制去年7月施行，「多屋重稅、自住減稅」的政策目標，讓稅制變得相當複雜。若民眾本人、配偶及未成年子女在全國擁有三戶以內房屋，其現值在一定金額以下，必須要在每年期房屋稅開徵40日以前完成設籍，並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，才能享全國僅有一戶1％、或全國三戶內1.2％的自住稅率。

考量到今年是新制實施第一年，而且自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，財政部雖然在與地方研商時，考量到「自住輕稅」政策目標，先是主動將今年期自住房屋辦竣戶籍登記及申報期限放寬至6月2日，與房屋稅繳納期限相同，就是希望民眾在收到房屋稅單之後，仍有補救的機會，不要因為一時疏忽而讓囤房稅2.0誤傷無辜。

同時，站在希望房東可以多多釋出空屋、增加租屋屋源的立場，李慶華在報稅季首日也替房東帶來好消息，只要是出租住家用房屋租金達標準的房東、符合租賃專法規定的個人房東、契約須約定供居住使用一年以上的法人房東，同樣也可在今年6月2日以前向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，經稽徵機關核准，修正房屋稅來適用較低稅率課徵，讓房屋稅2.0開徵首年更增添適應彈性。