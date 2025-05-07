宏佳騰：越南廠量產獲首批訂單 進軍北美市場

宏佳騰今天表示，越南廠進入量產階段，預計5月完成法規認證程序，取得首批200輛訂單，進軍北美市場，未來美規機種和越南新廠，將成為海外營運成長的重要動力。

宏佳騰今天召開董事會通過第1季財報，單季合併營收新台幣5.08億元，較去年同期成長10.92%，單季合併毛利率21.6%，年增2個百分點，歸屬母公司業主獲利近273萬元，較去年同期轉盈，每股基本純益0.04元。

宏佳騰說明，到3月底全台門市據點191家，較2024年12月底成長約10%，積極布局品牌多管齊下的多元策略。

在拓展全球市場，宏佳騰表示，旗下主力車型STR300改款的美規META 300，4月在越南廠整車量產，預計5月完成法規認證程序，並取得首批200輛訂單，進軍北美市場。

為強化海外產能布局與全球供應鏈彈性，宏佳騰指出，越南新生產基地可提升整體代工能量與交貨效率，支援擴展全球市場，預期未來美規機種穩定量產及越南廠完整運作後，出口占比與營收貢獻可望同步提升。