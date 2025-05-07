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董座涉炒股！愛山林：營運正常 建案進度不受影響

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇(中)涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇(中)涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影

建商愛山林高層涉炒股與財務不實案，董事長祝文宇與公司高層共18人6日遭檢調約談，祝文宇於7日凌晨以1200萬元交保，並被限制出境、出海。愛山林表示，公司營運正常、財務穩健，建案進度不受影響。

愛山林指出，董事長祝文宇於2013年初入主公司時，對上市公司相關法令認知不足，導致當時作業程序出現行政疏失。公司已全面清查，確認目前無任何類似情形，並強調與近年營運無涉。公司今年剛完成現金增資，財務結構健全，多項建案銷售率已超過九成，預計今年起將陸續完工交屋，屆時將有充沛資金流入，不會產生財務壓力。

愛山林表示，旗下各建案均按原計畫施工與銷售，董事長涉案並不影響公司運作，整體營運將持續穩定推進。此外，公司採專業經理人制度，各部門分工明確，即使案情持續發展，公司也可獨立運作、正常營業。

檢調追查，愛山林2013年辦理私募時，以低於市價的價格將股份提供給親友與員工，未公開揭露，涉嫌財報不實與特別背信。另外，於2020年5月至9月間，祝等人疑以連續委託與相對成交方式操縱股價，初估非法獲利逾億元。

北檢昨指揮調查局搜索愛山林及關聯企業共23處，並約談祝文宇及家屬、高層等18名被告與2名證人，經漏夜偵訊，祝文宇以1200萬元交保。

增資 建案 董事長

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