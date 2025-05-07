快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

高層涉捲入炒股案 愛山林回應了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇（中）涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影
房產代銷龍頭愛山林建設董事長祝文宇（中）涉炒股1200萬元交保、限制出境出海。記者許正宏／攝影

愛山林（2540）高層涉捲入炒股案，愛山林7日公告回應，6日公司董事長祝文宇及相關高層主管遭檢調傳訊，初步了解相關訊息，是2013年董事長祝文宇剛入主公司時，對上市公司之法令不熟造成作業失誤與行政疏失。

愛山林指出，經清查目前公司已無相關情形，亦未涉及公司近年營運的情形。

愛山林強調，公司今年剛完成現金增資，目前財務狀況穩健、銷售業績亦稱良好，且今年起將有不少建案陸續完工交屋，銷售率皆已達九成以上，完工後資金流入將相當充沛，不致出現任何財務問題。

愛山林表示，至於公司興建中之建案仍將依進度持續施作，絕不會因董事長受到調查，而讓建案無法完工的情形發生，銷售業務也會持續進行，公司總體發展仍將持續穩定增長。

此外愛山林指出，董事長祝文宇已於調查後交保請回，對公司的經營幾乎不會造成影響，況且公司在建設和銷售領域都已聘有專業經理人操刀負責，各部門皆有良好分工且能獨立運作，因此無論將來案情如何發展，公司都正常營運。

甲山林集團旗下愛山林建設在2013年間對策略性投資人私募發行普通股，被控找親友、員工低價認購涉特別背信，且2020年間，連續委託買賣操縱股價，擬制性獲利逾上億元。

台北地檢署6日指揮調查局依證券交易法搜索愛山林等五家公司，及約談愛山林建設董事長祝文宇，以及愛山林總經理，和任職甲山林董座妻子等18人移送檢方複訊。

祝文宇複訊後以1,200萬元交保，並限制出境、出海；另外，甲山林董座妻子張瀛珠、愛山林總經理祝藝等人以500萬元到50萬元不等金額交保。

增資 建案 董事長

延伸閱讀

台積電攜手面板雙虎護住5日線 三大法人買超8.69億元

增購肩射刺針案 賴總統核定通知美方推動審查

影／嚇！台南超夯軍事特色公園建案鋼筋從天砸落 市府出手了

愛山林私募爆操縱股價 房產代銷龍頭祝文宇1200萬元交保

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

建商帶頭盔繼續衝 首季建照量達3.5萬宅、年增近45%

年初適逢央行第七波信用管制衝擊，房市前景不明朗，惟象徵建商對房市看法的建照、使照核發數量，卻未明顯受挫。

萬海宣布攜手阿聯酋航運 新闢印度-東地直航航線

因應東地市場的快速發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運（2615）宣布將於2025年6月1日新增一條印度至東...

酷澎公布第1季財報 CEO看好台灣市場潛力

美商Coupang酷澎於台北時間7日凌晨公布2025年第1季業績，營收和活躍用戶持續成長；淨營收較去年同期上揚11%達7...

影／開啟度假最奢華款待 雲品首創早餐服務至中午12點

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。在當前以自我...

因應印巴衝突 華航調整歐洲航班

因應印巴衝突影響，華航（2610）第一時間啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢及衝突範圍，為保障所有旅客、機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。