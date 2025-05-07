高層涉捲入炒股案 愛山林回應了

愛山林（2540）高層涉捲入炒股案，愛山林7日公告回應，6日公司董事長祝文宇及相關高層主管遭檢調傳訊，初步了解相關訊息，是2013年董事長祝文宇剛入主公司時，對上市公司之法令不熟造成作業失誤與行政疏失。

愛山林指出，經清查目前公司已無相關情形，亦未涉及公司近年營運的情形。

愛山林強調，公司今年剛完成現金增資，目前財務狀況穩健、銷售業績亦稱良好，且今年起將有不少建案陸續完工交屋，銷售率皆已達九成以上，完工後資金流入將相當充沛，不致出現任何財務問題。

愛山林表示，至於公司興建中之建案仍將依進度持續施作，絕不會因董事長受到調查，而讓建案無法完工的情形發生，銷售業務也會持續進行，公司總體發展仍將持續穩定增長。

此外愛山林指出，董事長祝文宇已於調查後交保請回，對公司的經營幾乎不會造成影響，況且公司在建設和銷售領域都已聘有專業經理人操刀負責，各部門皆有良好分工且能獨立運作，因此無論將來案情如何發展，公司都正常營運。

甲山林集團旗下愛山林建設在2013年間對策略性投資人私募發行普通股，被控找親友、員工低價認購涉特別背信，且2020年間，連續委託買賣操縱股價，擬制性獲利逾上億元。

台北地檢署6日指揮調查局依證券交易法搜索愛山林等五家公司，及約談愛山林建設董事長祝文宇，以及愛山林總經理，和任職甲山林董座妻子等18人移送檢方複訊。

祝文宇複訊後以1,200萬元交保，並限制出境、出海；另外，甲山林董座妻子張瀛珠、愛山林總經理祝藝等人以500萬元到50萬元不等金額交保。