快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

建商帶頭盔繼續衝 首季建照量達3.5萬宅、年增近45%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

年初適逢央行第七波信用管制衝擊，房市前景不明朗，惟象徵建商對房市看法的建照、使照核發數量，卻未明顯受挫。

據內政部最新數據，第1季全國住宅類建照量達3萬5,221宅，住宅類使照量達3萬1,616宅，其中前者年漲幅高達44.7%，後者則創下自2006年有統計以來新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，自2020年以來建商大舉推案，以工期3~5年計算，集中於近期交屋，致使第1季使照量暴增。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，使用執照數量的變化反映出3~5年以前的建商推案策略，其中此次使照核發數量大多集中於中部以北地區，與疫情後建商集中於新北市、桃園市以及台中市等處重劃區推案趨勢相符。

賴志昶表示，而南二都是在近1~2年才因半導體產業進駐議題，才有大舉建案出現，因此整體使照數量目前尚未有明顯漲勢。

徐佳馨指出，近期國內外政經局勢多變，房市前景難以預料，自去年9月央行打房，沖淡過去新青安帶起的低總價案場買氣，加上銀行申貸限縮問題仍在，且房貸款利率仍屬較高檔次，雙雙打擊市場交易。

同時徐佳馨表示，近期美國關稅戰引動全球經濟變數，還有近年最大交屋潮持續推波助瀾，推案剩餘餘屋有待去化，種種原因之下，預估今年預售市場景氣恐怕需加把勁。

據內政部數據，第1季全台住宅類建照量達3萬5,221宅，住宅類使照量達3萬1,616宅，其中前者年漲幅高達44.7%，後者則創下自2006年有統計以來新高。住商機構／提供
據內政部數據，第1季全台住宅類建照量達3萬5,221宅，住宅類使照量達3萬1,616宅，其中前者年漲幅高達44.7%，後者則創下自2006年有統計以來新高。住商機構／提供

央行 建商 房市

延伸閱讀

影／嚇！台南超夯軍事特色公園建案鋼筋從天砸落 市府出手了

桃園中路「中悦耑悦」奢華務實 均價43萬/坪

不畏打房、關稅…台中品牌建商新案價量雙穩 為房市撐底

大雅田中央蓋12層樓淪京華城翻版？建商喊冤、中市府要查

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

建商帶頭盔繼續衝 首季建照量達3.5萬宅、年增近45%

年初適逢央行第七波信用管制衝擊，房市前景不明朗，惟象徵建商對房市看法的建照、使照核發數量，卻未明顯受挫。

萬海宣布攜手阿聯酋航運 新闢印度-東地直航航線

因應東地市場的快速發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運（2615）宣布將於2025年6月1日新增一條印度至東...

酷澎公布第1季財報 CEO看好台灣市場潛力

美商Coupang酷澎於台北時間7日凌晨公布2025年第1季業績，營收和活躍用戶持續成長；淨營收較去年同期上揚11%達7...

影／開啟度假最奢華款待 雲品首創早餐服務至中午12點

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。在當前以自我...

因應印巴衝突 華航調整歐洲航班

因應印巴衝突影響，華航（2610）第一時間啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢及衝突範圍，為保障所有旅客、機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。