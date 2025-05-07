建商帶頭盔繼續衝 首季建照量達3.5萬宅、年增近45%
年初適逢央行第七波信用管制衝擊，房市前景不明朗，惟象徵建商對房市看法的建照、使照核發數量，卻未明顯受挫。
據內政部最新數據，第1季全國住宅類建照量達3萬5,221宅，住宅類使照量達3萬1,616宅，其中前者年漲幅高達44.7%，後者則創下自2006年有統計以來新高。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，自2020年以來建商大舉推案，以工期3~5年計算，集中於近期交屋，致使第1季使照量暴增。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，使用執照數量的變化反映出3~5年以前的建商推案策略，其中此次使照核發數量大多集中於中部以北地區，與疫情後建商集中於新北市、桃園市以及台中市等處重劃區推案趨勢相符。
賴志昶表示，而南二都是在近1~2年才因半導體產業進駐議題，才有大舉建案出現，因此整體使照數量目前尚未有明顯漲勢。
徐佳馨指出，近期國內外政經局勢多變，房市前景難以預料，自去年9月央行打房，沖淡過去新青安帶起的低總價案場買氣，加上銀行申貸限縮問題仍在，且房貸款利率仍屬較高檔次，雙雙打擊市場交易。
同時徐佳馨表示，近期美國關稅戰引動全球經濟變數，還有近年最大交屋潮持續推波助瀾，推案剩餘餘屋有待去化，種種原因之下，預估今年預售市場景氣恐怕需加把勁。
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