萬海宣布攜手阿聯酋航運 新闢印度-東地直航航線
因應東地市場的快速發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運（2615）宣布將於2025年6月1日新增一條印度至東地直航航線(India–East Med 2 Service, 簡稱IM2航線)，並與ESL(阿聯酋航運)共同經營此航線。
IM2航線將採用兩艘2,700-2,800 TEU船舶，航程周期為28天。萬海航運和ESL各投入一艘船舶來共同營運，提供雙周定期航班的服務。首航將於2025年6月1日由蒙德拉港出發。
IM2航線靠泊港口包括：蒙德拉 – 吉達 – 亞歷山大港 – 梅爾辛 – 吉達 – 蒙德拉。
萬海航運新增此一印度至東地直航航班並搭配現行服務網路，將為往返於印度和東地之間的客戶提供更優質、更迅速且更為綿密的運輸服務，以滿足客戶需求。
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