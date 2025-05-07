酷澎公布第1季財報 CEO看好台灣市場潛力

美商Coupang酷澎於台北時間7日凌晨公布2025年第1季業績，營收和活躍用戶持續成長；淨營收較去年同期上揚11%達79億美元；毛利躍升20%至23億美元。第1季活躍用戶數達2,340萬，再創新高，較上年同期成長9%。淨利為 1.14 億美元，可歸屬Coupang酷澎股東應占淨利為1.07億美元，較上年度增加1.02 億美元。稀釋後每股盈餘為0.06美元，較上年增加0.06美元

在包含台灣事業的新興業務（Developing Offerings，包括國際市場、Coupang Eats、Coupang Play、金融科技與 Farfetch）的淨營收達10億美元，年增67%，Coupang酷澎指出，成長動能主要來自Coupang Eats和台灣市場顧客的高度參與。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，在台灣市場業務，相信未來的成長潛力非常可觀。亦已在台灣致力於提供與韓國市場同樣廣受消費者好評、令人驚豔的「WOW」體驗。在擴大選品與建立供應商直供合作方面已取得顯著進展，合作對象包括可口可樂（Coke）、百事可樂（Pepsi）、寶僑（P&G）和嬌聯（Unicharm）等國際品牌，也涵蓋許多對台灣消費者極具意義的在地品牌。這也促使Coupang酷澎的選品在本季成長近500%。

他表示，台灣顧客迴響熱烈，不但回購頻率提高，單次消費金額也在增加。第1季在台灣推出了「WOW會員」計劃，為會員創造了巨大的價值和優惠，且如同Coupang酷澎在韓國觀察到的趨勢一致，該計劃有效推升了WOW會員的平均消費金額。

金範錫表示，對在台灣的投資感到振奮。對市場的持續投資，反映了Coupang酷澎對在地營運成果的信心不斷上升。相信在台灣的投資將會像過去在韓國的投資一樣，沿著相同的軌跡發展，在中長期內創造顯著的股利價值。

在全球業務方面，Coupang酷澎第1季表現亮眼。產品商務（Product Commerce）發展蓬勃，實現了穩健成長，同時也擴大利潤率。因專注於擴大選品、降低價格，並優化配送體驗，使業務成長速度遠超過整體韓國零售市場的平均水準。

在選品方面，Coupang酷澎指出，持續針對顧客需求進行優化，積極擴充火箭速配涵蓋的選品，無論是既有或新興品類，亦涵蓋各種價格帶，皆獲得顧客正面回響。美妝品類加入Kiehl's、Dolce & Gabbana、Jo Malone等知名品牌，加入Estee Lauder與Lancôme等現有品牌的陣容，深受Coupang酷澎美妝購物平台R.LUX高端會員喜愛；並引進Swarovski、Converse、Wedgewood、Royal Copenhagen與Nespresso等多個品牌。這波選品擴展顯著提升了顧客的參與度，選購九個以上品類的顧客人數在本季年增超過25%。

Coupang酷澎表示，因持續優化營運流程，在科技、創新、自動化和機器人方面的投資正為業務帶來顯著效益。例如，首季在自動化揀貨、包裝和分揀系統取得進展，也透過機器學習更精確地預測需求以優化庫存配置。