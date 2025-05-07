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影／上曜台南200億大案今動土 董座：長期看好台灣房市

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
上曜董事長張祐銘。記者朱曼寧／攝影
上曜董事長張祐銘。記者朱曼寧／攝影

上曜（1316）7日舉辦台南最高摩天大樓「國王湖」動土典禮，上曜董事長張祐銘表示，儘管近期房市受到控管，但台南剛性需求強勁，旗下個案每週都有成交，相當看好國內房市長期發展。

張祐銘表示，先前推出的第一案「湖映白」457戶接近完銷，接下來在九份子重劃區推出38層高的「國王湖」，該案基地3,800坪，規劃千戶，總銷近200億元，預計6、7 月銷售，每坪開價42-55萬元間。

張祐銘表示，集團目前在手案量充足，台南的土地儲備量目前可建10萬建坪房屋，今年推案量達250億元，明年約在100億元，未來目標是希望年年都能推百億元案量。

談到近期房市，張祐銘表示，若以台南來看，雖然有受到央行打房影響，來客量減少，但成交量並未影響太多，每週都還是會成交，集團也會持續積極布局台南，主要是看好半導體設廠、交通建設計畫帶動人口紅利，區域房市未來發展值得期待。

至於房價方面，張祐銘認為，房價應該還是滿穩健，近期台幣升值，則是有利於房地產增值，不少買盤已經蠢蠢欲動，整體而言，台南剛需強勁，未來會平穩發展。

上曜指出，集團近年來透過積極的併購與策略合作，成功擴大集團營運規模與拓展多元產業的事業版圖，旗下多家公司(含未掛牌)已完整涵蓋房地產、化工、AI 科技、智慧大健康、機器人、數位金融等多元領域，且各子公司在其各產業市場中的佈局逐步開花結果，集團一年來總資產增加約46億元、達172.01億元，亦為集團總市值(加總掛牌五家公司之 2025 年 4 月 2 日市值)突破425億元以上。

上曜指出，隨著「國王湖」案正式動土啟動，上曜集團不僅再次展現其在高端住宅市場的整合實力，也為九份子區域注入嶄新城市想像，預示著台南天際線即將迎來前所未有的升級轉變。

國王 房市

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