影／開啟度假最奢華款待 雲品首創早餐服務至中午12點

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。在當前以自我為中心的世代，各地築起高牆區分彼此，君品回到旅遊業的本質和初心，扮演文化溝通的橋樑角色與交流平台，持續推動藝術與文化的共融，將旅宿體驗昇華為對話與理解的起點。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，君品酒店以台北為起點，延伸至義式生活哲學的靈感，藉由托斯卡尼晨曦的詩意情境，期望讓賓客在快節奏的城市生活中，找到屬於自己的緩慢與安定。盛治仁表示，我們希望在觀光旅遊業做的每一件事情，包括每晚的住宿還有上的每一道菜餚，都是在做文化交流，他希望每位同仁都知道自己是這文化交流的橋樑，當同仁有這樣的認知時，其實做的每一件事情才會有意義存在，而不是只是在給客人食物。

盛治仁說，我們傳遞的是不同文化之間，能夠互相了解對方文化跟生活方式的一個過程，所以才會花那麼大的時間來做這一個設計，也因為這些努力讓我們的工作更有意義。希望客人來到我們的酒店，打開大門的時候看到的不是只是一間客房，而是一個更加包容、更加多元，更加寬容的一個窗戶，希望我們扮演是這個角色。

君品酒店總經理游梓雯表示，君品酒店以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，開放6樓「茶苑」餐廳作為行政樓層賓客專屬用餐場域，提供更舒適的用餐環境。期望在喧囂城市中打造一處融合藝術、美食與生活美學的靜謐綠洲，讓旅人與在地賓客都能在此慢下腳步，享受專屬於城市的度假體驗。