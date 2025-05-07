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影／開啟度假最奢華款待 雲品首創早餐服務至中午12點

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁（左二）、與君品酒店總經理游梓雯（右二）以及兩大主廚共同為君品酒店15週年切下生日蛋糕。記者杜建重／攝影
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁（左二）、與君品酒店總經理游梓雯（右二）以及兩大主廚共同為君品酒店15週年切下生日蛋糕。記者杜建重／攝影

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。在當前以自我為中心的世代，各地築起高牆區分彼此，君品回到旅遊業的本質和初心，扮演文化溝通的橋樑角色與交流平台，持續推動藝術與文化的共融，將旅宿體驗昇華為對話與理解的起點。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，君品酒店以台北為起點，延伸至義式生活哲學的靈感，藉由托斯卡尼晨曦的詩意情境，期望讓賓客在快節奏的城市生活中，找到屬於自己的緩慢與安定。盛治仁表示，我們希望在觀光旅遊業做的每一件事情，包括每晚的住宿還有上的每一道菜餚，都是在做文化交流，他希望每位同仁都知道自己是這文化交流的橋樑，當同仁有這樣的認知時，其實做的每一件事情才會有意義存在，而不是只是在給客人食物。

盛治仁說，我們傳遞的是不同文化之間，能夠互相了解對方文化跟生活方式的一個過程，所以才會花那麼大的時間來做這一個設計，也因為這些努力讓我們的工作更有意義。希望客人來到我們的酒店，打開大門的時候看到的不是只是一間客房，而是一個更加包容、更加多元，更加寬容的一個窗戶，希望我們扮演是這個角色。

君品酒店總經理游梓雯表示，君品酒店以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，開放6樓「茶苑」餐廳作為行政樓層賓客專屬用餐場域，提供更舒適的用餐環境。期望在喧囂城市中打造一處融合藝術、美食與生活美學的靜謐綠洲，讓旅人與在地賓客都能在此慢下腳步，享受專屬於城市的度假體驗。

君品酒店首波轉型計畫從細節服務出發，不僅大幅延長早餐服務時間以求更貼近度假型旅客的作息與生活節奏，早餐菜色更是誠意十足，匯聚多款深受國際旅客推崇的台灣在地經典美食，包括現燙牛肉湯、正義豆浆的冰熱豆漿、米漿、鹹豆漿，搭配傳統燒餅油條與大池豆包的甜鹹炸豆皮，再加上花蓮公正包子的小籠包，宜蘭阿娘的蒜味肉羹湯及主廚家傳的滷肉飯，打造一場橫跨南北的台灣味覺巡禮。

君品酒店總經理游梓雯表示，君品酒店將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店。記者杜建重／攝影
君品酒店總經理游梓雯表示，君品酒店將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店。記者杜建重／攝影
君品酒店大幅延長早餐服務時間以求更貼近度假型旅客的作息與生活節奏，早餐菜色更是誠意十足。記者杜建重／攝影
君品酒店大幅延長早餐服務時間以求更貼近度假型旅客的作息與生活節奏，早餐菜色更是誠意十足。記者杜建重／攝影
雲朗觀光集團總經理盛治仁致詞時表示，他希望每位同仁都知道自己是文化交流的橋樑，而不是只是在給客人食物的服務人員。記者杜建重／攝影
雲朗觀光集團總經理盛治仁致詞時表示，他希望每位同仁都知道自己是文化交流的橋樑，而不是只是在給客人食物的服務人員。記者杜建重／攝影

君品 盛治仁 觀光

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