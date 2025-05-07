因應印巴衝突 華航調整歐洲航班
因應印巴衝突影響，華航（2610）第一時間啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢及衝突範圍，為保障所有旅客、機組人員及航機的安全性，經專業評估，航班更動如下。
5月6日CI61桃園-法蘭克福、CI73桃園-阿姆斯特丹等航班技術轉降曼谷，更換組員及加油後返回桃園重新整備，將依新規劃航路避開受影響的區域續往目的地；5月6日CI67桃園-布拉格、CI75桃園-羅馬航班取消；5月6日CI82倫敦-桃園技術轉降布拉格，更換組員及加油後返回桃園。
5月7日CI81桃園-倫敦航班取消。華航持續關注局勢發展，視需調整航班安排，相關航班異動，請參閱華航官網及App。
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