快訊

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

金賽綸初二失童貞！曝寒假獻身金秀賢「被拍性愛照」：真的太痛苦了

台中港特定區難以港市繁榮 民代稱是最委屈都市計畫區

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／台中市政府提供
台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／台中市政府提供

台中港特定計畫區實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，面積近3千公頃，台中市議員陳廷秀質詢時指出，其中特定區規畫的公設保留地很多，政府未徵收也未開闢，就一直就放在那裡，無奈法令限制動也不能動，因此也限制了台中港的發展，因而要求台中市政府重新考慮特定區「公設解編」，地政局長曾國鈞表示，目前市府是由都發局先行「市地重畫與解編」的可行性評估，接著才送至地政局來研討修正後，送交內政部來審議核准。

市議員陳廷秀指出，過去在梧棲擔任首長時，曾推動「新市鎮」招商引資，因為台中港特定區容積率核定只有150％確實明顯偏低，因法令規範問題而遭遇困難重重，質疑為何特定區「公設解編」問題，在歷經4次通盤檢討後還是一籌莫展，很多專業限制規範，還有土地解編問題，迄今一直困擾當地的地主，很多地主甚至歷經三代的等待，其中規畫公設保留地很多，既未徵收也未開闢，就一直就放在那裡，無奈動也不能動。

陳廷秀並說，2013年監察院也曾對當時內政部提出糾正，後來才提撥2億多經費給地方來做通盤檢討用途，到現在又過了10多年，身為台中港的地主確實很可憐，因為台中港特定區所涵蓋面積近3千公頃，是從1972年開始實施到現在，已經超過50年，雖然原縣市合併後，看到市府也很努力做各項建設，但是對於公設保留地部分，仍然是無法解套，「台中港特定區」地主的等待依然是遙遙無期，也限制了台中港的未來發展。

台中市地政局長曾國鈞表示，所知通盤檢討共有15處，規畫擬採「跨區市地重劃」來做整體開發，目前市府是由都發局先行「市地重劃與解編」的可行性評估，接著才送至地政局來研討修正，最後才送交內政部來審議核准。

台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／台中市政府提供
台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／台中市政府提供
台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／陳廷秀提供
台中港特定計畫區面積近3千公頃，實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，已影響到地方的發展。圖／陳廷秀提供

內政部 梧棲 監察院

延伸閱讀

台中海洋館一再拖延開幕 民代要求市府8月開館

高鐵延伸宜蘭沒做可行性評估？ 鐵道局：階段性報告更細緻

83年次至93年次役男看過來 內政部開放申請延緩、優先入營

台中海洋館裝修一再延宕 恐錯失今年暑假親子觀光商機

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

影／開啟度假最奢華款待 雲品首創早餐服務至中午12點

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。在當前以自我...

因應印巴衝突 華航調整歐洲航班

因應印巴衝突影響，華航（2610）第一時間啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢及衝突範圍，為保障所有旅客、機...

台中港特定區難以港市繁榮 民代稱是最委屈都市計畫區

台中港特定計畫區實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，面積近3千公頃，台中市議員陳廷秀質詢時指出，其中特定區規畫的...

航空業碳排大 推永續飛行可達淨零目標

出國旅遊帶動航空業發展，卻也增加碳排、影響地球氣候。航空集團指出，航空業減排技術難以負荷不斷增加的航班數量，恐加深氣候危機的疑慮。對此，航空業可採取永續性營運計畫，不僅注重脫碳，也提高營運效率和安全性。

君品轉型都會度假酒店 打造台北首家早餐供應至中午五星飯店

雲品（2748）旗下君品酒店7日宣布迎來營運第15周年，雲品董事長盛治仁表示，君品酒店將轉型為結合城市機能與休閒氛圍的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。