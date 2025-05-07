台中港特定區難以港市繁榮 民代稱是最委屈都市計畫區

台中港特定計畫區實施迄今超過50年，受限容積率只有150％，面積近3千公頃，台中市議員陳廷秀質詢時指出，其中特定區規畫的公設保留地很多，政府未徵收也未開闢，就一直就放在那裡，無奈法令限制動也不能動，因此也限制了台中港的發展，因而要求台中市政府重新考慮特定區「公設解編」，地政局長曾國鈞表示，目前市府是由都發局先行「市地重畫與解編」的可行性評估，接著才送至地政局來研討修正後，送交內政部來審議核准。

市議員陳廷秀指出，過去在梧棲擔任首長時，曾推動「新市鎮」招商引資，因為台中港特定區容積率核定只有150％確實明顯偏低，因法令規範問題而遭遇困難重重，質疑為何特定區「公設解編」問題，在歷經4次通盤檢討後還是一籌莫展，很多專業限制規範，還有土地解編問題，迄今一直困擾當地的地主，很多地主甚至歷經三代的等待，其中規畫公設保留地很多，既未徵收也未開闢，就一直就放在那裡，無奈動也不能動。

陳廷秀並說，2013年監察院也曾對當時內政部提出糾正，後來才提撥2億多經費給地方來做通盤檢討用途，到現在又過了10多年，身為台中港的地主確實很可憐，因為台中港特定區所涵蓋面積近3千公頃，是從1972年開始實施到現在，已經超過50年，雖然原縣市合併後，看到市府也很努力做各項建設，但是對於公設保留地部分，仍然是無法解套，「台中港特定區」地主的等待依然是遙遙無期，也限制了台中港的未來發展。