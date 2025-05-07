台幣升值衝擊飯店業 雲品盛治仁：入境旅遊市場需提高警覺

台幣升值及全球匯率波動為觀光產業帶來壓力，雲品（2748）董事長盛治仁直言，雖然觀光業不像其他行業直接面對關稅，但匯率的波動對入境旅遊的影響堪比關稅。他強調，台幣升值會促使更多人選擇出國旅遊，同時國外觀光客來台將面臨更高成本。台灣本在入境旅遊（INBOUND）復甦速度就落後於其他國家，如今更需提高警覺、積極因應。

「這是對入境旅遊產業的嚴重挑戰，業者不能輕忽。」盛治仁表示，整體觀光市場規模雖可能縮小，但關鍵在於是否能穩穩吃下屬於自己的市場份額。他指出，君品酒店外國旅客占比長期約八成五，旅館總房數為200多間，「即使整體餅變小，我只要守住那1%，絕對數字就夠。」

君品酒店15周年轉型為「城市度假酒店」（City Resort），創造市場區隔。面對台北市五星級飯店競爭激烈，君品選擇差異化經營，不設中午自助餐，而是推出早餐供應至中午的創新配套，避開自助餐飯店的營運限制，打造不一樣的入住體驗。

「君品酒店旅客數與住房表現已回到疫情前水準，我們不是因為危機才改變，而是思考下一步的可能性。」盛治仁指出，無論平均房價或住房率，目前營運表現良好，新的產品與服務規劃是為了未來的市場競爭提前布局。

君品酒店自開業以來，外國旅客占比始終維持在85%左右，即便國際局勢與匯率變動，整體結構未見明顯改變。2024年全年平均住房率達73.7%，平均房價為4,867元，分別較2023年成長8.5個百分點與103元，顯示疫後復甦動能持續。

2025年第1季住房率略為回落至70%，但平均房價提升至5,522元，年增幅達11%。其中，日本旅客為最大宗，占比達31%，其次為北美20%、本地旅客約占15%。

君品酒店今年啟動品牌轉型，目標是在維持全年住房率70%的基礎上，透過產品升級與市場重新定位，帶動平均房價成長15%。市場預期，以「城市度假酒店」為核心概念的轉型策略，有助吸引高端客群、延長住宿天數，鞏固市場區隔優勢。