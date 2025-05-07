全聯佩樺基金會「愛心育苗計畫」獲遠見 ESG 企業永續獎

有別於一般基金會只著重弱勢兒少的生計問題，全聯佩樺圓夢社會福利基金會更關心進一步的夢想指引，2011年成立至今14年來，致力於串聯母公司全聯的綿密通路優勢，結合地方社福機構與學校，長期推動「愛心育苗計畫」，投入2.9億元，累積幫助超過230間社福機構、160間偏鄉學校及43萬名兒少，不僅努力落實打造全聯「公益賣場」的目標，今年更首度以「愛心育苗計畫」榮獲遠見ESG企業永續獎「公益推動組」績優獎肯定，讓弱勢兒少除了吃飽，也能看見夢想的曙光，找到屬於自己的未來道路。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會自2013年推動「愛心育苗計畫」，十多年來透過專職社工團隊實地走訪以及與地方社福機構、學校合作，看到台灣偏鄉孩童面對的挑戰，除了資源不足外，還包括家庭背景、社會問題，以及交通不便等多重困境。為了更有系統地滿足孩子們的需求，從2024年起，全聯佩樺圓夢社會福利基金會更進一步將「愛心育苗計畫」細分為三大主軸-「助養」、「助學」和「圓夢」。

其中「助養」為提供「公益福利卡」儲值金，讓合作單位能到全聯門市購買營養補給品，幫助孩子補充成長所需的營養；「助學」為支持學校與社福單位開設多元才藝課程，讓孩子們能在課本以外，探索興趣、建立自信，發現自己的潛能；「圓夢」則為打造屬於孩子們的展演舞台，如在全聯門市開幕活動時表演直笛、戰鼓，或與體育團隊合作，為具潛力的學生提供長期訓練與比賽機會，亦或是在「微光藝廊」展出孩子們的藝術作品，讓他們增強自信與表達能力。「愛心育苗計畫」呼應馬斯洛理論，希望透過生理、學習到自我實現，循序漸進地陪伴孩子成長。

今年全聯佩樺圓夢社會福利基金會首度以「愛心育苗計畫」獲得遠見ESG企業永續獎肯定，全聯佩樺圓夢社會福利基金會執行長蔡亞璇表示，這次獲獎不只是對基金會長期推動「愛心育苗計畫」的鼓勵，更是對全聯企業文化的認同，未來也會持續秉持初心，讓每一間門市、每一個角落都能傳遞出屬於全聯的溫暖，用愛與行動陪伴更多孩子，指引他們走向希望的道路，讓全聯成為最有溫度的「公益賣場」。

「愛心育苗計畫」十多年來，不只讓更多孩子找到自信，也讓他們找到發光發熱的舞台。全聯佩樺圓夢社會福利基金會自2016年起與台灣觸愛協會合作「助養方案」，2023年更將台灣觸愛協會繪畫班孩子們的藝術作品搬進全聯賣場，於門市「微光藝廊」中展出，其中第一次參展的蔡同學(化名)兒時曾被診斷為發展遲緩，但在陪伴及參與才藝潛能班後，發現有明顯的藝術繪畫天份，現在蔡同學已能運用繪畫表達自我想法，並且已經考上國立職業高中的廣告設計科，繼續學習發揮潛能。在體育人才發展方面，全聯佩樺圓夢社會福利基金會也於2021年起與花蓮縣三民國中合作，協助學校培育偏鄉體育人才，提升台灣舉重知名度，累計投入約135萬元、每年約30名學生受益，並於2024年世界青少年舉重錦標賽、亞洲盃健力錦標賽、全國總統盃舉重錦標賽、全國青年盃舉重錦標賽、全中運等賽事中皆取得個人及團體優秀成績。

為更了解每一個孩子的成長過程，全聯佩樺圓夢社會福利基金會由專職社工團隊親自走入偏鄉、課輔班，從需求評估、資源媒合到成效追蹤，深入了解個案。「愛心育苗計畫」結合了全聯福利中心的零售力量、專職社工的專業陪伴，還有系統化的三大方案，不只是幫助孩子解決眼前的困難，更陪伴孩子們走向更寬廣、更有希望的未來。