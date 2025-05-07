裕隆代工製造走向國際 三義廠將量產三菱電動車

日本三菱汽車今天宣布與鴻海和裕隆合資的鴻華先進簽署合作備忘錄開發電動車，委由裕隆生產。裕隆表示，成功爭取日本三菱汽車OEM電動車型由三義廠製造，代表裕隆代工製造走向國際，台灣自主研發電動車打入全球市場。

日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）今天發布新聞稿，宣布與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），鴻華先進將以原廠委託製造（OEM）開發電動車供應給日本三菱汽車，雙方將進一步展開討論，相關電動車將由裕隆台灣三義廠負責生產，預計2026年下半年在大洋洲地區（澳洲與紐西蘭）推出。

裕隆透過聲明指出，作為台灣具自主研發能力的國產汽車集團，裕隆持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，以策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，為國產車產業創新發展與國際接軌的機會。

裕隆指出，集團具備汽車製造生產能力，除了生產自主研發車型外，也長期為日本日產（Nissan）、三菱代工生產，達到國際汽車製造水準。

裕隆表示，日本三菱汽車是集團長期合作夥伴，也是這次成功爭取到日本三菱汽車OEM電動車型委由裕隆三義廠生產的重要關鍵，為台灣汽車打開國際市場機會。

裕隆指出，日本三菱汽車採用鴻華先進開發與生產電動車，將台灣自主研發電動車打入全球市場，裕隆代工製造走向國際，對於台灣自主研發與造車工藝在電動車時代走向國際，具指標意義。

裕隆指出，此次受鴻華先進委託代工生產電動車型，裕隆具備電動車量產且唯一累積生產超過1萬輛實績，提供完整電動車生產製造服務，整合國內電動車型生產稼動經濟效益。

目前裕隆三義廠持續量產納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，也同步著手籌設Model B新車型生產線，Model B台灣向左駕及海外向右駕車型，將由裕隆在台灣生產。