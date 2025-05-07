君品轉型都會度假酒店 打造台北首家早餐供應至中午五星飯店

雲品（2748）旗下君品酒店7日宣布迎來營運第15周年，雲品董事長盛治仁表示，君品酒店將轉型為結合城市機能與休閒氛圍的「都會度假酒店」。同時，為強化旅客住宿體驗，將率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店，開啟城市度假新體驗。

盛治仁指出，集團確立「做值得的事」作為企業核心使命。企業存在的意義不僅在於營利，更應關注能為社會與文化帶來何種價值。君品酒店未來亦將導入義大利「慢活」休閒概念，擴大城市酒店定位，發展具文化深度的旅宿體驗。

在產品規劃方面，盛治仁表示，未來將強化旗下品牌的文化內涵與國際連結。君品酒店未來不再侷限於「城市酒店」的框架，將導入義大利慢活生活哲學，結合旅宿與休閒元素，推出更具特色的住宿體驗。

面對當前全球政治經濟局勢動盪、國際間壁壘升高，盛治仁指出，觀光產業應肩負起文化橋樑角色，推動跨國理解與包容。他表示，「在對抗加劇的時代，觀光產業可以幫助拆除隔閡、促進文化理解，這正是集團堅持的方向。」

目前雲朗已在全球多個據點實踐文化交流，包括義大利酒店引入台灣科技設備如LED牆面、阿布達比開設融合東西方飲食的中餐廳、並預計於2026年在杭州新設據點，導入義大利四大城市設計元素，強化文化對話。

盛治仁也提到，觀光產業的每一項服務實質上都是文化交流的載體，從一道菜餚到一晚住宿。他希望，當旅客踏入雲朗旗下酒店時，能感受到一個多元、包容的世界櫥窗。

君品酒店總經理游梓雯表示，為深化都會度假酒店的定位，君品酒店引進義大利慢食文化，讓入住旅客都能悠閒享受晨間食光。為提升整體住宿體驗，酒店特別升級行政樓層的餐飲服務，不僅在17樓行政酒廊全天供應精緻茶點、珠寶盒點心、紅白葡萄酒、琴酒、威士忌與白蘭地等多樣化酒類飲品，讓賓客在專屬空間中輕鬆小酌。更首創開放單一餐廳6樓的「茶苑」作為君璽行政樓層賓客的用餐場域，將提供行政樓層房客專屬菜單，在營業時段內供無限點用，提供更舒適的用餐環境。

君品酒店首波轉型計畫從細節服務出發，不僅大幅延長早餐服務時間以求更貼近度假型旅客的作息與生活節奏，早餐菜色更是誠意十足，匯聚多款深受國際旅客推崇的台灣在地經典美食，包括現燙牛肉湯、正義豆漿的冰熱豆漿、米漿、鹹豆漿，搭配傳統燒餅油條與大池豆包的甜鹹炸豆皮，再加上花蓮公正包子的小籠包，宜蘭阿娘给的蒜味肉羹湯及主廚家傳的滷肉飯，打造一場橫跨南北的台灣味覺巡禮。