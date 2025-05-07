航空業碳排大 推永續飛行可達淨零目標

出國旅遊帶動航空業發展，卻也增加碳排、影響地球氣候。航空集團指出，航空業減排技術難以負荷不斷增加的航班數量，恐加深氣候危機的疑慮。對此，航空業可採取永續性營運計畫，不僅注重脫碳，也提高營運效率和安全性。

呼籲航空行動警告

《衛報》報導，航空集團「呼籲航空行動」(Call Aviation to Action) 報告指出，航空業在因應氣候變遷方面扮演負面角色，尤其在減排技術仍有進步空間，以及不斷增加航班數量的商業模式，導致氣候危機更加嚴重。

對此，航空人員對飛行的熱情勝於對地球的擔憂，如果不採取重大的氣候行動，恐將面臨更嚴重的罰則禁令，尤其隨著氣候危機的加劇，外部的嚴格監管將變得更為重要。

該集團聯合創始人、荷蘭皇家航空可持續發展副總裁博克斯塔爾表示，即使看到航空業可以帶來的收益，但也必須重塑該行業以恢復其對世界的貢獻，若不積極採取行動，到2050年航空排放量將佔人類排放量的四分之一。

邁向可持續性經營

事實上，航空業在後疫情時代中持續重組發展，預計未來將成為數萬億美元的產業，但忽略氣候變遷影響可能造成死亡、重傷和飛機損壞等危機。在溫室氣體排放上，航空業以每年4%的速度成長，將衝擊2050年淨零排放目標。如今，航空業非常需要減少其碳足跡。

《循環政策》提出使航空業更具永續性的五種方法：優化飛行計畫和空域、提高營運的可持續性、轉向永續燃料、機場設計更環保及智能旅遊。這五項關鍵步驟不僅注重脫碳，也會使航空業永續經營，並提高營運效率和安全性。

然而，真正改變需要多種策略的結合，像是碳定價、飛行常客稅和推廣鐵路替代方案等等。乾淨能源運輸國際理事會 (ICCT) 估計，如果採取這些所有措施，到2050年的航空排放量可減少85%。

【更多精采內容，詳見 】