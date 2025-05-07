海砂屋進行都更仍被斷水斷電 議員林秉宥要求新北市府檢討

新北市「防災都更」政策為協助危險建築物加速拆除重建，近期新莊區帝王城社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物，其都市更新事業與權利變換計畫已於今年4月啟動公開展覽程序。議員林秉宥表示，公務單位執行海砂屋自治條例時，若已有都更進展還是會寄出停水停電通知造成民眾困擾，要求都更進度與執行海砂屋自治條例進程保持一致，給民眾鼓勵盡量避免懲罰。

坐落於新莊區的帝王城社區，2019年里長協助住戶向市府反映建物混凝土剝落等問題，市府隨即啟動輔導機制成立管委會，補助完成海砂屋鑑定，在今年初送件報核並於本月開始公開展覽，後續將正式進入審議程序進行防災都更重建。

另一處三重區捷運三重國小站周邊的老舊建物，現況為2層樓老舊公寓，長期以來面臨混凝土剝落、鋼筋裸露及嚴重鏽蝕等結構安全問題，經評估確為耐震能力不足的危險建築物，為儘速擺脫危險居住環境，住戶共識透過防災都更迅行重建。

議員林秉宥表示，目前海砂屋的狀況差異極大，很多被確認為海砂屋的建物也沒有急迫的安全問題，目前最為困擾的是工務單位執行海砂屋自治條例時，若已經有都更的進展，還是會寄出停水停電的通知，造成民眾困擾，因此都更處與工務局應該針對願意進行都更的海砂屋單元，在都更進度與執行海砂屋自治條例的進程要保持一致，給民眾鼓勵，而盡量避免懲罰。