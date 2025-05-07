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環境檢測年度盛事 2025環境分析研討會熱鬧登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明（右1）及國環院長劉宗勇（右2）參觀2025環境分析研討會儀器展-水中螢光汞分析儀。圖／環境部提供
環境部長彭啓明（右1）及國環院長劉宗勇（右2）參觀2025環境分析研討會儀器展-水中螢光汞分析儀。圖／環境部提供

您關心的空氣、水、土壤，是怎麼被檢測的？最新的環境分析技術有哪些？5月7日至8日，環境檢測年度盛事–「2025年（第39屆）環境分析研討會」在國家環境研究院熱鬧登場！這場由社團法人中華民國環境分析學會與國家環境研究院聯手打造的盛會，吸引了超過600位以上國內外專家齊聚一堂，共同探討環境議題的最新解方，這場盛會絕對不容錯過。

環境部部長彭啓明親自蒞臨開幕式致詞，並頒發「環境檢驗優良人員」獎項，表揚在環境檢測領域有卓越貢獻的專業人士與研究者，發揚敬業精神，研發創新技術，感謝他們為守護環境默默付出的努力。

想知道最新的環境檢測分析技術有哪些嗎？這次研討會邀請多位知名學者進行專題演講，分享最前沿的環境分析技術與發展趨勢。現場也集結多項最新檢測儀器設備介紹，還有超過185篇以上研究論文發表，展現環境檢測技術的研發成果與實務應用，促進技術交流與產業鏈結，激盪出更多創新的火花。

除了專家學者的分享，研討會也特別規劃學生論文口頭報告及壁報展示，讓年輕學子有機會展現研究成果，為台灣的環境保護注入新血。在全球環境變遷與污染問題日益複雜，環境分析技術的創新與精進更顯得刻不容緩，本次研討會不僅提供了一個重要的交流平台，更凝聚了各界產官學研的共識，共同為環境永續發展而努力。

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